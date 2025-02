Pastorale eenheid Fratelli Tutti bestaat één jaar

De pastorale eenheid Fratelli Tutti Menen-Wervik heeft haar eerste verjaardag gevierd met een eucharistieviering in de Sint-Vedastuskerk, voorgegaan door vicaris-generaal Marc Steen van het bisdom Brugge. De PE Fratelli Tutti (allen broeders en zusters) is de nieuwe parochie gevormd door de vroegere gemeenschappen Sint-Vedastus Menen, Sint-Jan Baptist Menen, Sint-Jozef Menen, Sint-Medardus Wervik, Sint-Jozef Wervik, Sint-Dionysius Geluwe en Heilig Hart Kruiseke. Bij het einde van de viering kreeg elke kerkraad een verjaardagscadeau: het logo van de pastorale eenheid op plexiglas gedrukt. “Dat zal binnenkort de buitenkant van onze zeven kerkgebouwen sieren. Een logo om ons kenbaar te maken in het straatbeeld. Om mensen welkom te heten en uit te nodigen samen ‘broeders en zusters’ te zijn. Onze kerkgebouwen als een welkom huis en thuis voor mensen onderweg”, zegt deken Johan Loones. We zien hem op de foto samen met Mieke Duchy en Joris Descamps van de kerkraad Sint-Vedastus. (gf)