Pastoor Matthias Noë verkast naar Ieper: “Izegem blijft in mijn hart zitten”

Na zeven jaar verkast de graag geziene priester en leerkracht Matthias Noë van Izegem naar Ieper. Daar wordt hij medepastoor en krijgt hij liefst 24 parochies mee onder zijn hoede. “Aan mijn Izegemse jaren zal ik altijd met een warm hart terugdenken”, zegt hij.

Toen Matthias Noë (33) in 2015 in Izegem aankwam, was hij als 25-jarige een van de jongste priesters van ons land. Hij startte in de Sint-Jansparochie in Kachtem, maar verhuisde al snel naar de Bosmolens, waar hij in de pastorij aan de voet van de Heilige Familiekerk zijn vaste stek vond.

Rapfanaat

De van Damme afkomstige geestelijke nestelde zich vrijwel meteen in de harten van de Izegemnaars, maar raakte ook buiten de grenzen van de Pekkersstad bekend. Met dank aan zijn muzikale uitstapjes. Als rapfanaat bokste Matthias nummers rond Kerstmis en Pasen in elkaar en recent loste hij nog een eigen lofzang over zijn thuisstad Damme op de wereld.

Tijdens de coronacrisis was Matthias dan weer een van de eersten om eucharistievieringen te livestreamen en volgden gelovigen tot in het verre Limburg zijn diensten.

“In Izegem heb ik vrienden voor het leven gemaakt. Ik keer zeker nog terug”

Nu verhuist hij van de pastorale eenheid Sint-Crispijn Izegem-Lendelede naar OLV van Vrede Regio Ieper, waar hij sinds deze week aan de slag is. “Ik heb me altijd erg goed gevoeld in Izegem”, zegt Matthias.

“Ik voelde me onmiddellijk aanvaard, de mensen hebben mij van de eerste dag in de armen gesloten. Dat zorgde voor vertrouwen. Na zeven jaar is Izegem echt een thuis geworden.”

Die ruilt hij nu in voor een nieuwe uitdaging in Ieper. “De bisschop stelde me de vraag of ik er als medepastoor aan de slag wilde gaan. Een mooie kans die ook enkele praktische voordelen heeft. Ik geef immers al twee jaar parttime les aan het Lyceum van Ieper, waar ik leerkracht godsdienst ben. Mijn woon-werkverkeer zal straks flink dalen”, glimlacht hij.

Hechte samenwerking

Toch verlaat Matthias Izegem met wat spijt in het hart. “Ik zal altijd met een warm hart aan mijn Izegemse jaren terugdenken. Dezer plek is bijzonder voor mij. Ik heb hier ook een en ander in beweging kunnen zetten.”

“Ik onthou vooral de hechte samenwerking met de verschillende parochiale teams en kon van de Heilige Familiekerk op de Bosmolens een beetje ‘mijn’ kerk maken. Zo realiseerde ik er mee ledverlichting die volgens de periode in het kerkelijk jaar van kleur veranderde. Ook de livestreams tijdens de coronacrisis blijven speciaal, want toen hebben we met onze groep bewezen hoe je in moeilijke omstandigheden toch gelovigen kan bereiken.”

“Ieper wordt een grote ontdekkingstocht, maar ik voel me goed gesteund. Ik ben klaar voor dit nieuwe hoofdstuk”

Izegem zal hij missen, klinkt het bij Matthias. “Al ben ik hier nog niet helemaal weg. Zolang de onderpastorie van Ieper niet vrij is, blijf ik nog even in Izegem wonen. Maar tegelijk kijk ik uit naar deze nieuwe uitdaging. Als leerkracht én als priester op één plek kunnen werken, dat biedt ongetwijfeld mooie kansen.”



In Ieper zal Matthias in liefst 24 parochies actief zijn. “Samen met onze deken en pastoor Miguel Dehondt en medepastoor Ettien Léon N’Guessan en twee meewerkende priesters Patrick Tourlouse en Martin Mvibudulu. Het wordt een grote ontdekkingstocht, maar ik voel me goed gesteund. Ik ben klaar voor dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière.”

Bosmolens

In Izegem zal Matthias vooral het dagelijkse leven missen. “Ik heb erg graag op de Bosmolens gewoond. Dit is een dorp binnen de stad. Ik heb hier veel jonge koppeltjes mogen huwen en later ook hun kinderen mogen dopen. Mijn optreden tijdens Bosmolens Ommegang in juli 2019 zal ik ook niet snel vergeten.”

Rappen wil Matthias ook in Ieper blijven doen. “Het is mijn grote uitlaatklep”, stelt hij. “Momenteel ben ik zelfs een videoclip met mijn Ieperse leerlingen aan het opnemen. Maar een full-album zal er nooit komen. Dat wil ik de wereld niet aandoen”, lacht hij.

Izegem laat Matthias dan wel fysiek achter, de band is onbreekbaar. “Ik blijf contact houden. Hier heb ik vrienden voor het leven gemaakt. Ik keer zeker nog terug.”

Binnen de federatie Izegem-Lendelede blijft pastoor André Kaloumba actief, met steun van hulppriester Eddy Lagae en de binnenkort aangestelde diaken Stijn Hantson, die overkomt van de pastorale eenheid Heilige Vincent Rumbeke.