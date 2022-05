Pastoor Marc is klaar voor drukke meimaand in bedevaartsoord Dadizele

Voor bedevaartsoord Dadizele is mei een enorm drukke maand. Voor pastoor Marc Vantyghem wordt het de eerste meimaand in normale omstandigheden. Door de coronacrisis gingen de vele misvieringen vorig jaar slechts met een beperkt aantal aanwezigen door. “Maar nu verwachten we heel veel groepen.”

In mei is het traditiegetrouw erg druk in het centrum van Dadizele. Heel wat bedevaarders strijken in de gemeente neer voor een bezoek aan de basiliek en het Rosarium. Door de coronacrisis viel de bedevaartsmaand zowel in 2020 als in 2021 in het water. “Vorig jaar verzorgden we vieringen voor 15 mensen in de basiliek, voor de openluchtvieringen in het Rosarium mochten er slechts 50 gelovigen aanwezig zijn”, aldus pastoor Vantyghem. Hij streek in 2020 neer in Dadizele en kende tot dusver nog geen normale meimaand. “Ik kijk er dan ook erg naar uit. We verwachten een pak volk. Inmiddels zijn er al tal van aanvragen van grote groepen: parochies, woonzorgcentra, bewegingen en organisatie.”

Volle basiliek

Tijdens de meimaand zijn er dagelijks één of meerdere eucharistievieringen. Vorige zondag kwam bisschop Lode Aerts naar Dadizele om er de meimaand feestelijk te openen. “Het wordt een zware maand, maar we zijn vooral blij dat we straks heel veel mensen met een dankbaar hart mogen verwelkomen. Bij mijn aanstelling in Dadizele wist ik dat het een gekend bedevaartsoord is, maar ik kijk toch nog telkens op hoeveel mensen de weg naar de basiliek vinden. Tijdens de coronacrisis was dat vaak individueel, maar bij de viering met Pasen zat de basiliek quasi helemaal vol. Dat doet deugd.” De basiliek van Dadizele werd ook uitgekozen door de VRT als locatie voor drie televisie-uitzendingen. “Een echte verrijking voor dit bedevaartsoord.”

Al helemaal thuis

Bijna twee jaar nadat hij in Dadizele toekwam, heeft de voormalige pastoor van onder andere Lichtervelde het naar zijn zin in de Pompeschittersgemeente. “Door de coronacrisis was het aanvankelijk niet zo gemakkelijk om contacten te leggen, maar inmiddels heb ik toch al kennis gemaakt met heel veel mensen en leerde ik ook de verenigingen kennen. Ik voel me al helemaal thuis.”