Parochie Sint-Jozef Werkman houdt op te bestaan, kerk wordt ingelijfd bij naastgelegen school: “Verenigingsleven kan er blijven gebruik van maken”

De parochie van Sint-Jozef Werkman houdt vanaf september op te bestaan en de kerk wordt ingepalmd door de naastgelegen school. Straks spelen er kleutertjes in. Nochtans had (en heeft) de Sint-Jozefsparochie een van de meest bloeiende werkingen in Tielt. Al garandeert de schooldirectie dat die werking niet in het gedrang komt. Zelfs optredens blijven mogelijk. En daar is koninklijk koor Amuzang bijzonder blij om.

Er zijn sinds jaar en dag verschillende verenigingen verbonden aan de Sint-Jozefsparochie, met behalve het zestigkoppige koor Amuzang ook (onder meer) een kaarters- en teerlingenclub en een vzw. Al 68 jaar (!) lang wordt er door de parochiewerking ook jaarlijks de Vlaamse Kermis georganiseerd. Het bisdom liet begin deze maand echter weten dat het parochiekerkje onttrokken wordt aan de eredienst en dat de bijhorende parochie opgeheven wordt vanaf 1 september. Die boodschap, met de handtekening van Lode Aerts, staat ook te lezen op de deur van de kerk. Het kerkgebouw zal ingeschakeld worden door BLO-school De Vlinder, die recent ook de gebouwen van de oude Heilig Hartschool in gebruik nam. De school maakte de voorbije jaren sowieso al bijna wekelijks gebruik van de kerk.

Hamvraag is wat de gevolgen zijn voor het verenigingsleven. “Natuurlijk doet dit pijn, al voelen we dit eigenlijk al jaren komen”, reageert Rik Stevens van Amuzang. “Er zijn eenvoudigweg niet genoeg priesters meer over om alle kerken te bemannen. En als er verdwijnen dan worden die niet vervangen. Een evolutie waar je je moet bij neerleggen. Ook het feit dat de Heilig Hartschool verdwenen is, vonden we vanuit de parochie in zekere zin jammer, maar gelukkig hebben we een uitstekende verstandhouding met de directie van de school. Vorige week hebben we trouwens samen met de deken en de directie aan tafel gezeten. We hadden vanzelfsprekend veel vragen, maar we hebben duidelijke, positieve antwoorden gekregen. Zo kunnen we de kerk straks huren en blijven gebruiken voor de meeste repetities. Ook concerten blijven er mogelijk. Fijn nieuws, want persoonlijk vind ik de akoestiek in de kerk van Sint-Jozef Werkman beter dan die in de Sint-Pieterskerk. Omdat het één grote ruimte is. Ook de Vlaamse Kermis komt overigens niet in het gedrang. Men zal zelfs geen tent hoeven te zetten en mag gebruik maken van de oude turnzaal van het Heilig Hart. Daar zijn we dankbaar voor.”

Nieuwe kleuterafdeling in de maak

“Het was een constructieve vergadering en we hebben inderdaad het engagement uitgesproken om het verenigingsleven maximaal te behouden”, bevestigt coördinerend directeur van scholengroep PoelbergOmmeland Pieter Devos. “Met het oog op optredens gaan we bijvoorbeeld de stoelen in de kerk behouden, al gaan we die uiteraard wel wat opzij schuiven. Feit is dat de kerk ‘s avonds vrij blijft en dus perfect dubbel gebruikt kan worden. Overdag zal het gebouw dienst doen als polyvalente ruimte en als bewegingsruimte voor de nieuwe kleuterafdeling, want vanaf september 2025 bieden we met De Vlinder ook buitengewoon kleuteronderwijs type 9 aan. En van deze extra ruimte gaan we heel dankbaar gebruik maken. Dankzij de gebouwen van de Heilig Hartschool kregen we weliswaar al wat meer ademruimte, maar ook die gebouwen zitten alweer bijna vol.”

Ook over andere kerken wordt nagedacht

Zelfs zonder de kerk van Sint-Jozef Werkman telt (groot-) Tielt straks nog steeds acht kerken. Oppositieraadslid Bernard De Marez (Team Burgemeester) brak donderdag tijdens de gemeenteraad een lans voor een herbestemming en pleitte ervoor snel werk te maken van subsidiedossiers. Volgens bevoegd schepen Vincent Vyttebier (CD&V-Lijst Burger) zal er in overleg met het nieuwe centraal kerkbestuur werk gemaakt worden van een nieuw kerkenbeleidsplan. “Zo’n plan is wettelijk verplicht, al zijn er door de fusie nu twee plannen die in elkaar geschoven dienen te worden. In overleg met de kerkfabrieken en het centraal kerkbestuur gaan we de mogelijkheden voor her- of nevenbestemmingen in kaart brengen. Er zijn inderdaad verschillende subsidiemogelijkheden, maar die dekken altijd maar een deeltje van de kosten. Dus er moet doordacht te werk gegaan worden. Eventuele financiële repercussies zullen meegenomen worden in de meerjarenplanning.” (SV)