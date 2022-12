Oudenburg zet priester Noë Clarysse in de bloemetjes tijdens dankviering

In de Onze-Lieve-Vrouwekerk vond zondag 11 december een dankviering plaats voor priester Noë Clarysse, die eervol ontslag kreeg van het bisdom Brugge. Straks verhuist hij ook naar de provinciehoofdstad.

Noë Clarysse kwam in Oudenburg op 5 januari 2010 aan als parochiepriester, straks 13 jaar geleden. Mathias Parret wordt vanaf 1 januari 2023 pastoor in de federatie Gistel en in de federatie Oudenburg. Op de foto zien we Noë Clarysse omringd door de leden van de Kerkraden van de vier Oudenburgse parochies, burgemeester Anthony Dumarey en schepen Stijn Jonckheere. (LIN)