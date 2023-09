Onze-Lieve-Vrouweparochie bestaat 150 jaar

In het weekend van vrijdag 6 oktober tot en met zondag 8 oktober viert de Missionaire werkgroep van de Onze-Lieve-Vrouweparochie in Roeselare haar 150-jarig bestaan. De festiviteiten vinden plaats in De Kiem in de Sint-Hubrechtsstraat in Roeselare.

“We starten vrijdag om 12 uur al met het solidariteitsfeestweekend met een sober maal ten voordele van de Roeselaarse missionarissen”, klinkt het bij de organisatie. “’s Avonds vanaf 19 uur houdt Vivir en Amor de quiz De Los Muertos. Op zaterdag 7 oktober kan je om 17.30 uur gereserveerde kaasschotels komen afhalen. Er is ook een bar voorzien voor een ontmoetingsmoment bij een glaasje. Bovendien houden we een tombola waarbij iedereen prijs heeft en houden we een koekjesverkoop. Op zondag 8 oktober beginnen we ‘s morgens vroeg om 9 uur met een feestelijk ontbijtbuffet. Aansluitend is er om 11 uur een eucharistie met pater-scheutist Paul Verbeke, nieuw provinciaal van de Salesianen Don Bosco Vlaanderen-Nederland, met het koor Vamos pra lutar. Om 12 uur is er opnieuw de bar die de mogelijkheid biedt voor een ontmoetingsmoment bij een glaasje. In ons gezondheidsproject in Guatemala, dat in 2001 werd opgestart, zijn er ondertussen twee gezondheidsposten werkzaam in de dorpen Yalanhuitz en Pojom die instaan om mensen met medische problemen op te vangen en te helpen. Heel regelmatig worden ze ook overgebracht naar het ziekenhuis in Barillas, een rit van 4 à 5 uur rijden met de jeep-ambulance. Onze promotoren zijn mensen van ter plaatse die door Vivir en Amor zijn opgeleid. We trachten zoveel mogelijk samen te werken met de overheid van Guatemala, maar dit is steeds een grote uitdaging wegens het systeem, dat bovendien kampt met beperkte financiële middelen.

Opknapbeurt

Via de West-Vlaamse provincie konden we onlangs beide posten een opknapbeurt geven. Ook de middelbare school in Pojom wordt uitgebreid met een extra groot klaslokaal”, klinkt het nog. (RV)