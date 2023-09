Norbert Bethune stopt met Het Atelier

Drie decennia lang kende de brede regio rond Tielt met Het Atelier een bloeiende geloofsgemeenschap. Het initiatief werd in 1993 door Norbert Bethune opgericht en houdt er nu mee op. Zondag 1 oktober vindt nog een laatste dankviering plaats.

De naam van Het Atelier verwijst naar de schrijnwerkerij De Brabandere in Schuiferskapelle, waar in 1993 de werking startte. Daarna werd verhuisd naar een verbouwde schuur naar de woning van Norbert Bethune (79). Een gezellige ruimte van waaruit ene pak activiteiten startten en regelmatig eigentijdse vieringen werden gehouden. Binnen de geloofsgemeenschap was al snel aandacht voor het seksueel misbruik in de Kerk. Iets wat bezieler Norbert Bethune zelf tot voor de rechtbank zou brengen. “De overste van de Broeders van Liefde, René Stockman, daagde mij en Rik Devillé voor de rechter wegens laster en eerroof”, blikt hij terug. Tot hun eigen grote verbazing werden ze vrijgesproken door een voor die tijd vooruitstrevende rechter.” Nu zet Bethune een punt achter Het Atelier. “Omwille van mijn leeftijd en gezondheidsredenen”, zegt hij. “Met pijn in het hart, maar ook met veel dankbaarheid voor alles wat we er hebben beleefd aan geloof, inzet en vriendschap. Ik wil iedereen, die op een of andere wijze betrokken was, daarvoor dan ook uit de grond van mijn hart bedanken. We hebben elkaar gesteund en samen prachtige momenten beleefd.”

Ziekenhuispastor

Van 1965 tot 1980 was Norbert Bethune, samen met vele gelijkgestemde zielen, actief rond de integratie van mensen met een mentale beperking in de Tieltse regio. “Dit gebeurde eerst via Help een zonnetje schenken, waar we vakanties organiseerden die in een West-Vlaamse instelling verbleven. Daar werd via de Tieltse Zonnegroep gewerkt aan de integratie van mensen met een beperking in eigen streek. Daar was zo goed als de hele Tieltse gemeenschap bij betrokken. Alle toen bekende kleinkunstenaars sponsorden de actie en grote Tieltse verenigingen verzorgden benefieten. Alle kunstenaars uit de streek stonden ook kunstwerken af om geld in het laatje te krijgen. Daar werd ook de basis voor het huidige Mivalti gelegd.”

Getrouwd

Nadien werkte Norbert als ziekenhuispastor in het Sint-Andriesziekenhuis. Daar werd hij in 1992 ontslagen omwille van zijn progressieve ideeën en het feit dat hij trouwde met zijn vriendin. Intussen is hij al jaren gelukkig getrouwd met zijn Lydia. Na zijn huwelijk verscheen in 1995 het boek Zonde van het verplichte celibaat. Daarin werd destijds al veel aandacht besteed aan seksueel misbruik binnen de Kerk. Norbert Bethune blijft wel actief bij Rent-a-Priest, de organisatie die hij in 2000 stichtte en uitgroeide tot een bloeiende vereniging. Zo zal hij nog, op zeer beperkte schaal en op aanvragen een doopsel, huwelijk of geboorteviering in goeie banen leiden.

Zondag 1 oktober om 10 uur: slotviering Het Atelier: Kleine Tieltstraat 3, Wingene. Info: 0499 20 12 62.