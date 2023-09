Noordschote kijkt uit naar honderdste Kapellenommegang: “De komst van de bisschop betekent veel voor ons”

Zondag 17 september wordt een belangrijke dag voor de inwoners van Noordschote bij Lo-Reninge, want dan vindt voor de honderdste keer de Kapellenommegang plaats. Bisschop Lode Aerts komt speciaal naar het dorp om deze jubileumeditie bij te wonen. Iedereen is welkom om mee te vieren.

De dag start om 10.30 uur met een eucharistieviering in de Sint-Barnabaskerk van Noordschote. Die wordt voorgegaan door bisschop Lode Aerts. Ook heel wat misdienaars van de voorbije jaren zullen van de partij zijn. Een zangkoor luistert de mis muzikaal op. Om 14.30 uur heeft dan de honderdste Kapellenommegang plaats. Die start aan de kerk. Ook hierop zal de bisschop aanwezig zijn. Voor minder mobiele mensen is er tijdens de ommegang een viering in de kerk.

“De aanwezigheid van de bisschop betekent enorm veel voor ons”, zegt Clara Notebaert. “Het feit dat hij naar een van de kleinste parochies van zijn bisdom komt, is een teken dat hij iedereen waardeert, hoe klein we ook zijn.”

Met de grond gelijk

De Kapellenommegang is een wandeling van om en bij de 3,5 kilometer langs het Noordschoteplein, de Noordooststraat, Middelstraat en Noordweststraat ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van 7 smarten. Langs het traject staan zeven kapellen die telkens toegewijd zijn aan een van de zeven smarten, namelijk ‘De profetie van Simeon in de tempel bij het opdragen van Jezus’, ‘De vlucht naar Egypte’, ‘Het zoekraken van Jezus in de tempel’, ‘Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg’, ‘Maria staat onder het kruis van Jezus’, ‘Maria omhelst het dode lichaam van Jezus na de kruisafneming’ en ‘Jezus wordt begraven’. In elke kapel hangt een schilderij dat de zeven smarten afbeeldt. Tijdens de ommegang wordt gebeden en gezongen.

“Veel jonge mensen zetten zich in voor de ommegang”

Het ontstaan van de Kapellenommegang situeert zich rond 1900. Toen begon in Noordschote een bijzondere verering van Onze-Lieve-Vrouw van 7 smarten. “Blijkbaar een soort voorgevoel voor het grote leed dat de inwoners effectief te wachten stond”, legt Clara Notebaert uit. “Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het dorpje aan de frontlinie namelijk met de grond gelijk gemaakt. Niets stond nog recht, ook de vier Mariakapelletjes niet die de parochianen net hadden gebouwd.”

Maar na de oorlog herrees het dorp. De vier kapelletjes werden er zeven. E.H. Aloïs Tommelein, pastoor in Noordschote van 1910 tot 1938 en een legendarische figuur in het dorp, hield op 9 juli 1922 in de noodkerk een ‘inschrijving’ om de kapelletjes te financieren. Een soort crowdfunding avant la lettre zeg maar.

Zeven kapellen

“De inwoners van Noordschote steunden royaal het project en staken ook een handje toe bij de bouw van de zeven kapelletjes, die eind 1923 af waren”, weet Clara Notebaert. “De vier herstelde en de drie nieuwe kapelletjes waren zo geplaatst dat ze samen een ommegang vormden. Ze staan ook op plaatsen waar voordien bunkers en loopgraven het uitzicht bepaalden. De Kapellenommegang is er dan ook ter nagedachtenis van de honderden soldaten die in Noordschote, vaak ver van hun geboorteland, sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog en hun ouders die diepbedroefd het stoffelijk overschot van hun geliefde zoon kwamen zoeken.”

“Ik wil nog benadrukken dat we veel medewerking krijgen van jonge mensen uit het dorp voor de Kapellenommegang”, besluit Clara Notebaert. “Dat zij zich daarvoor inzetten, zegt toch wel iets. De kapelletjes kregen dit jaar ook een fris laagje verf en iedere kapel heeft een eigen verantwoordelijke.”

Iedereen is van harte welkom op de honderdste Kapellenommegang. Na de ommegang krijgen alle aanwezigen een drankje.