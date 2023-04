Nog steeds heisa rond nakende functiewijziging Salons Tabaksbloem: “Moslimgemeenschap gebruikt gebouwen als een moskee, maar enkel eten en drinken mag”

De vzw Amal Al Madina maakt op diverse websites en sociale media in Frankrijk promotie voor een moskee in de Salons Tabaksbloem in de Ommegangstraat in Wervik. De plaatselijke afdeling van N-VA gaat de bevoegde minister Demir op de hoogte brengen. Het Vlaams Belang is in de gemeenteraad niet vertegenwoordigd en gaat stappen ondernemen tegen de stad Wervik.

Eigenaar Christophe Denys is not amused want van de stad kreeg hij een aanslagbiljet om 1.100 euro te betalen wegens verwaarlozing van de gebouwen. “Terwijl het hier ondertussen dankzij de moslimgemeenschap allemaal serieus in orde is gebracht”, benadrukt hij. Zowel de eigenaar van de Salons Tabaksbloem als de moslimgemeenschap die sedert maart vorig jaar het gebouw huurt heeft bij de stad nog altijd geen aanvraag ingediend voor een functiewijziging. Eten en drinken mag, maar erediensten niet.

Fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) kwam tijdens de gemeenteraad al een paar keer tussen over de Salons Tabaksbloem. “Ik ben in contact met zowel de burgemeester als de stedenbouwkundige ambtenaar om alles in orde te brengen voor een functiewijziging”, vertelt eigenaar Christophe Denys.

Schilderwerken

“Via de postbode kreeg ik nu dat aanslagbiljet, het is niet aangetekend verstuurd. Dat ze maar eens komen kijken. De moslimgemeenschap deed hier schilderwerken en stak een vals plafond. Er is ook een aparte gebedsruimte voor de vrouwen. Het is hier vooral druk tijdens het vrijdagavond en nu tijdens de ramadan ’s avonds.”

“En ja, de moslimgemeenschap betaalt hun huur. Ze hebben nog altijd de ambitie om Salons Tabaksbloem te kopen. Waarom het zolang aansleept tegen dat de functiewijziging in orde is ? Luister, het kwam tot een fusie van de vzw Amal en vzw Al Madina en daardoor komt de vertraging maar normaliter komt de aanvraag in orde.”

“Het Vlaams Belang vindt het onvoorstelbaar dat dit allemaal zomaar kan in Wervik”, reageert federaal volksvertegenwoordiger Wouter Vermeersch. “Het stadsbestuur van Wervik is decretaal verplicht om vergunningen te controleren en kordaat op te treden tegen overtredingen. We kunnen alleen maar vaststellen dat de politici in het stadhuis van Wervik een oogje dichtknijpen voor deze moskee en dat kan niet. Iedereen gelijk voor de wet.”

Het Vlaams Belang protesteerde al eerder tegen de komst van een moskee in Salons Tabaksbloem in Wervik. © MP

Orde op zaken

“We zullen nu, samen met onze lokale voorzitter Rudy Denys, stappen ondernemen tegen het stadsbestuur van Wervik. En desnoods via een klacht bij de Vlaamse overheid, het stadsbestuur dwingen om eindelijk orde op zaken te stellen in Salons Tabaksbloem. Het pand is vergund als een feestzaal en moet dat voor ons ook blijven. Wervik heeft nood aan horeca en evenementenlocaties.”

“Op verschillende sites kunnen we zien dat ze hun horecagelegenheid zelf een moskee noemen”, geeft Sanne Vantomme aan. “Wie heeft er nu wie iets wijs gemaakt ? Wie liegt er of verbloemd de juiste situatie ? Ook de data en het uur wordt publiekelijk aangegeven wanneer de gebedsdiensten doorgaan in de zogezegde drank en eetgelegenheid. Het enige gebruik dat men aankaart als horecagelegenheid is de iftar.”

“Een Franse website meldt dat Salons Tabaksbloem de dichtstbijzijnde moskee is. Ik twijfel of de bewering die de burgemeester op de voorlaatste gemeente maakte dat alles voor 90 procent in orde is, tenzij deze mensen u verkeerdelijk inlichten. Ik vermoed dat de vereniging voor 90 procent niet in orde is. We gaan hogerop en richten ons tot Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme (N-VA).”

Zeker geen moskee

In zijn antwoord verwijst burgemeester Youro Casier (Vooruit) naar de voorlaatste gemeenteraad, toen dit daar werd aangekaart door schepen Vantomme. “Wat de erkenning betreft is Salons Tabaksbloem zeker geen moskee”, benadrukt hij. “Ook na de mogelijke bestemmingswijziging zal dit geen moskee zijn. Als lokaal bestuur zijn wij zeker niet verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de vereniging.”

Tijdens de ramadan, die duurt tot 20 april, is het in de Salons Tabaksbloem alvast volle bak. De grote parking aan de overkant staat heel vaak aardig vol. De stad huurt die parking van de NMBS.

