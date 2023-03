Nog altijd geen vergunning voor erediensten van moslims in Salons Tabaksbloem

Zowel de eigenaar van de Salons Tabaksbloem in de Ommegangstraat in Wervik als de moslimgemeenschap die het gebouw huurt, heeft bij de stad nog altijd geen aanvraag ingediend voor een functiewijziging. Eten en drinken mag er maar erediensten niet en precies daar wringt het schoentje. “We hebben bij de eigenaar en vzw Al Madina nogmaals aangedrongen om het nodige te doen voor een bestemmingswijziging”, aldus burgemeester Youro Casier (Vooruit). De federale politie voert een onderzoek.

Fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) kwam tijdens de gemeenteraad van oktober al tussen over de situatie in Salons Tabaksbloem. Zoveel maanden later is er nog altijd geen bestemmingswijziging aangevraagd. Eigenaar Christophe Denys verhuurt zijn pand aan de vzw Al Madina een islamitische en culturele vereniging

“Het gebruik van het pand is heel wat ruimer dan het enkel maar houden van erediensten”, aldus de burgemeester. “Het oneigenlijk gebruik beperkt zicht tot een klein deeltje, namelijk de erediensten. De twee vzw’s van de moslimgemeenschap zijn gefuseerd tot één vereniging. Er is een nieuw bestuur verkozen en een nieuwe voorzitter.”

Eind januari overleg

“Het was niet zeker of ze in Salons Tabaksbloem zouden blijven. Ze waren bezig met een aantal gebouwen en pistes te onderzoeken. Voor de eigenaar was dit geen solide basis om reeds een bestemmingswijziging aan te vragen. We zaten eind januari samen en bevestigden ze dat ze daar zouden blijven. Er werd hen uitgelegd wat ze moeten doen om zich in regel te stellen.”

Sanne Vantomme vroeg zich of de feestzaal nog wel brandveilig is. “De brandweer deed een plaatsbezoek en leverde een gunstig verslag af”, zegt Youro Casier. “De vergunning is voor negentig procent van de activiteiten in regel, enkel de erediensten vormen een probleem. We geven ze nu nog wat tijd om de aanvraag in te dienen. Als het binnen de kortste weken niet gebeurt, dan zullen we de nodige stappen ondernemen, een proces-verbaal laten opstellen en kunnen we verder gaan met de bestuurlijke handhaving.”

Geen moskee

De burgemeester gaf nog aan dat hij uit de omgeving nog geen enkele melding van enige vorm van overlast heeft ontvangen. Het is er alvast vaak heel druk met moslims die er komen bidden, vergaderen, iets eten en drinken. Vreemd is alvast dat in de statuten van de vzw geen enkele letter verwijst naar ‘horeca’…

De moslims hebben vorig jaar wekenlang gewerkt aan de opkuis. Het Vlaams Belang voerde er in maart vorig jaar een actie. Enkele uren later was er een solidariteitsactie als steun voor de vzw Al Madina

Voor alle duidelijkheid : het gaat in Salons Tabaksbloem niet om een moskee.

Komt het tot een aanvraag van een bestemmingswijziging, dan wordt dit gekoppeld aan een openbaar onderzoek en kan iedereen bezwaar of opmerkingen indienen. De beslissing komt het schepencollege toe.

(Erik De Block)