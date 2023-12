Nieuwe kerststal ingewijd, nadat vorige uitbrandde

Op zondagochtend, na de eucharistieviering van 10.30 uur, werd de nieuwe kerststal ingewijd bij de ingang van de Sint-Michielskerk in Kuurne. Nadat de vorige kerststal in januari van dit jaar door kortsluiting in vlammen opging, moest pastoor Filip Debruyne van de Sint-Michielsparochie noodgedwongen op zoek naar een waardig alternatief.

“Ik contacteerde verschillende kloosters met de vraag of ze mij konden helpen aan een waardige vervanging voor de beelden die in vlammen waren opgegaan, maar niemand kon hem verder helpen”, vertelt pastoor Filip Debruyne. “Daarom zette ik mijn zoektocht verder op het internet om naar vervangers. Uiteindelijk vond ik via de website Relimarkt.nl, gespecialiseerd in de verkoop van religieuze voorwerpen, wat ik zocht. Martin Delodder heeft vervolgens onze volledig nieuwe kerststal gemaakt, waarvoor ik hem zeer dankbaar ben. Ik ben alvast erg trots dat er weer een prachtige kerststal kan pronken bij de ingang van onze Sint-Michielskerk.”

De vormelingen brachten na de eucharistieviering één voor één de beelden van het altaar vooraan de kerk naar de nieuwe kerststal. Tijdens de inzegening van de nieuwe kerststal waren de weergoden zelfs goed gezind, omdat er op dat moment veel sneeuw uit de hemel viel, wat de kerstsfeer extra benadrukte. Om de beelden te beschermen, werd er plexiglas aan de voorkant van de kerststal geplaatst. Annemie Herman werd aangewezen als meter van de kerststal, terwijl Willy Marchau, die helaas op 2 september van dit jaar is overleden, als peter werd aangewezen,. Het was zijn echtgenote Ria de Guytenaer die hem vertegenwoordigde tijdens de inzegening. Na de inzegening van de kerststal werden alle aanwezigen getrakteerd op een drankje door de kerkfabriek. De nieuwe kerststal vooraan aan de ingang van de Sint-Michielskerk is te bewonderen tot begin januari van volgend jaar. (BRU)