Het Comité Brugge Mariastad heeft opnieuw een nieuw Mariabeeldje ingezegend. Het staat nu in de nis van het hoekpand op de kruising van de Vulderstraat met de Hooistraat in Brugge. Het is eigendom van de familie Watteeuw maar werd vroeger bewoond door pastoor Dewitte, de pastoor van de Sint-Annaparochie. Kanunnik Adelbert Denaux mocht het woensdag in aanwezigheid van burgemeester Dirk De fauw, schepen Nico Blontrock en heel wat omwonenden en vrienden van de eigenaar inzegenen. (SR/foto SR)