Nieuw hoofdstuk voor Sint-Jan-Baptistkerk

Na een grondige restauratie schittert de Sint-Jan-Baptistkerk als nooit tevoren. Wat ooit louter een huis van gebed was, ontpopt zich nu tot een bruisende ontmoetingsplek waar erfgoed en cultuur hand in hand gaan. Op 22 maart om 17 uur wordt dit nieuwe tijdperk feestelijk ingeluid, met Vlaams minister van Erfgoed Ben Weyts als eregast. Dit heuglijke moment dompelt bezoekers onder in de betovering van de jaren 20.

Eerbetoon

Burgemeester Mathias Goos en het gemeentebestuur van Spiere-Helkijn nodigen alle inwoners uit om samen de hergeboorte van dit historische hart van Helkijn te vieren. “Verwacht een avond vol muziek, film en een vleugje nostalgie, een eerbetoon aan het verleden en een sprankelende blik op de toekomst”, aldus burgemeester Goos (Pro8587).

Helkijn maakt zich op voor een bijzondere dag: na een grondige renovatie opent de historische kerk opnieuw haar deuren. Dit feestelijke moment wordt gevierd met een uniek publieksevenement dat bezoekers meevoert naar de magie van de jaren 20. De Vrijetijdsdienst nodigt jong en oud uit voor een schitterende filmvoorstelling waarbij drie tijdloze meesterwerken uit het stomme-filmtijdperk op groot scherm worden vertoond, namelijk Liberty van Laurel & Hardy, One Week van Buster Keaton en The Immigrant van Charlie Chaplin. Wat deze avond extra speciaal maakt, is de live pianobegeleiding door de getalenteerde Noah Vanden Abeele. Zijn muziek zal de komische en ontroerende scènes tot leven brengen.

Receptie

Na de voorstelling is er gelegenheid om na te praten bij een drankje, aangeboden door het gemeentebestuur. “Met de heropening van de charmante kerk van Helkijn wordt niet alleen een prachtig stukje erfgoed in ere hersteld, maar ook een brug geslagen tussen verleden en heden”, aldus de burgemeester. Dit evenement biedt een unieke kans om het vernieuwde gebouw te ontdekken.” (GV)

Tickets zijn verkrijgbaar via www.spiere-helkijn.be. Voor meer informatie en inschrijvingen: 056 45 55 57 (vrijetijdsdienst) of info@spiere-helkijn.be