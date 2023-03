Negatief advies voor erkenning moskee in centrum van Waregem

Het schepencollege van Waregem geeft een negatief advies geformuleerd voor de erkenning van de moskee in het centrum. De moskee staat er al, maar de erkenning is in het kader van subsidies broodnodig. De zaak komt op 7 maart op de gemeenteraad. De Vlaamse overheid zal moeten beslissen of de moskee al dan niet een erkenning krijgt.

De moskee bevindt zich aan de Roger Vansteenbruggestraat in Waregem. Het negatief advies komt er onder meer omdat de moskee in Desselgem te vlakbij zou liggen. Bovendien argumenteert de stad dat de locatie de mobiliteit in het gedrang brengt. Oppositiepartij Vooruit kan zich niet vinden in de argumenten van de stad. “Indien de Moskee omwille van gegronde redenen geen erkenning krijgt dan leg ik mij daar bij neer”, opent gemeenteraadslid Bilale Kasmi (Vooruit). “Echter, de argumenten die het schepencollege naar voren schuift voor dit negatief advies lijken mij niet onderbouwd en gegrond. Ik heb het gevoel dat er hier politiek iets meer achter zit. Waregem is namelijk de enige stad die al een erkende moskee heeft en het ligt voor CD&V politiek misschien heel erg gevoelig om een tweede moskee te erkennen.”

Transparantie

“Als gemeenteraadslid, ben ik de vertegenwoordiger van alle Waregemnaren en wil ik dat zowel de aanvraag als het wel/niet toekennen van een advies op een correcte manier gebeurt. Ik begrijp dat de Waregemnaren transparantie willen over de moskee, ze hebben daar namelijk ook recht op. Het is dan ook uiterst eigenaardig dat het schepencollege, op basis van ongegronde redenen, een negatief advies geeft. De echte manier waarop het stadsbestuur transparantie over het reilen en zeilen van de moskee kan garanderen is net het toekennen van deze erkenning. Als de moskee erkend wordt, worden net goede, transparante afspraken gemaakt en valt deze onder controle van de bovenlokale overheid en dat is een win win voor Waregem én voor de geloofsgemeenschap. Zonder de erkenning blijft de moskee hier ook verder bestaan maar dan zonder afspraken en zonder controle van de overheid”, klinkt het.