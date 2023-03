Nadenken over toekomst Stadense kerken tijdens kapittelavonden

Het gemeentebestuur en het kerkbestuur organiseren 4 inspraakmomenten rond de toekomst van de 4 kerken in Groot-Staden.

“Het kerkbezoek in Vlaanderen gaat achteruit”, stelt de voor kerkfabrieken verantwoordelijke schepen Joeri Deprez (Open Vld). “Daarom zijn de lokale besturen verplicht om na te denken over de toekomst van de parochiekerken. We slaan de handen in elkaar met het kerkbestuur en de geloofsgemeenschap en organiseren 4 kapittelavonden – inspraakmomenten – waarop iedereen mee kan nadenken over de toekomst van de kerken. Onder leiding van deskundig ‘toekomstverkenner’ Kristof Lataire wordt gepoogd om samen een duidelijk toekomstbeeld voor de diverse kerken te maken.”

Er zijn 4 kapittelmoment gepland: op 25 april om 18.30 uur in de kerk van Oostnieuwkerke, op 2 mei om 18.30 uur in de Stadense kerk, op 9 mei om 18.30 uur in de kerk van De Vijfwegen en op 16 mei om 18.30 u in het voormalige Westrozebeekse gemeentehuis. Wie wil deelnemen aan één of meerdere avond dient in te schrijven via het e-loket op www.staden.be of via 051 70 82 00. Na de inspraakmomenten worden alle toekomstbeelden gebundeld in een rapport dat als basis zal dienen voor het Kerkenbeleidsplan, een strategische toekomstvisie voor de Groot-Stadense kerkgebouwen. Het rapport zal eind dit jaar worden voorgesteld. (BCH)