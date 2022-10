Na Lauwe is er nu ook troostend Reveil in Menen

Lauwe kon vorig jaar op Allerheiligen al kennismaken met de warme rouwcultuur van Reveil, dit jaar kan ook Menen dat. Bo Decramer en Ben Hamers zorgen met een ingetogen concert voor momenten van troost en hoop.

De twee Lauwenaars spelen een ingetogen akoestische set met troostcovers van onder meer Bram Vermeulen, Bob Dylan en Arno. Die worden afgewisseld met warme tekstjes over afscheid, rouw en troost. “Zo is er poëzie van Herman de Coninck maar ook een heel mooi en ontroerend gedicht van Herman Brusselmans over het verlies van zijn moeder”, zegt Bo Decramer.

“Groot-Menen werd de voorbije weken getroffen door het overlijden van een aantal jonge mensen. Zoiets doet pijn, maar tegelijk motiveert het ons nog meer om op een dag als Allerheiligen eens stil te staan om te rouwen én om troost en hoop te geven.”

1 november

Reveil in Menen vindt plaats op 1 november om 15 uur in de aula van de begraafplaats in de Dadizelestraat, Reveil in Lauwe begint om 17 uur in de bezinningsruimte van de begraafplaats. Het concert is gratis, duurt een uur en is bedoeld voor alle mensen ongeacht hun verdraagzame godsdienst of ideologie.

Bo Decramer en Ben Hamers leerden elkaar kennen tijdens het applaus voor de zorg. “Ik speelde toen elke avond een liedje aan mijn voordeur in de Larstraat, Ben deed dat bij hem in de Spoorwegstraat. Voor Reveil ben ik op hem toegestapt om te vragen of hij wou meedoen.”

“Het is een droom van me om met scholen te werken rond rouw en afscheid nemen. Hoe gaan kinderen daarmee om? Ik zou dat project graag volgend jaar in de aanloop naar Reveil realiseren. Ook hoop ik om in de toekomst Reveil in Rekkem te organiseren”, aldus Bo.

(CB)