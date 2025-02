Na 564 (!) jaar vertrekken straks de laatste twee Zwartzusters uit Veurne: “De grondleggers van het ziekenhuis maken plaats voor een nieuw woonzorgcentrum”

Zusters Jaklien (82) en Godelieve (93), de laatste twee Zwartzusters van Veurne, verhuizen naar Brugge. Hun klooster Kastanjedal wordt begin mei afgebroken voor een gloednieuw woonzorgcentrum. De Zwartzusters zijn al sinds 1461 actief in Veurne en richtten de Sint-Augustinuskliniek op, die nu AZ West heet. Met zusters Jaklien en Godelieve blikken we terug. Koen Declerck, directeur van woonzorgcentrum Maria Troost toont de ambitieuze plannen.

‘Bonos fructus facere’, goede vruchten voortbrengen, is de lijfspreuk van de Zwartzusters van Bethel. De congregatie was in Veurne actief in de bejaarden- en ziekenzorg, zoals je op de tijdslijn hieronder kan lezen. Hun thuishaven vandaag is het klooster Kastanjedal in de Klinieklaan in Veurne. In 1990 woonden er nog 24 zusters, vandaag twee. Zuster Jaklien (Jacqueline Baert, red.) is 82 jaar en werkte tot halverwege de jaren tachtig als verpleegkundige in het ziekenhuis van Veurne. “Een vaste dienst had ik niet. Ik sprong bij waar ze me nodig hadden. Ik heb ook nog gewerkt in het woonzorgcentrum Maria Troost. Mijn leven stond ten dienste van de anderen en ik heb me daar altijd goed bij gevoeld. Vanuit het raam van ons klooster zien we zowel het ziekenhuis als het woonzorgcentrum waar we zoveel uren hebben gespendeerd.”

Veilingsite

Zuster Godelieve (Paula Deschuytter, red.) schuift erbij. Zij is 93 jaar. “Ik was van 1979 tot 1994 vroedvrouw op de materniteit. Hoeveel kindjes ik op de wereld heb geholpen? Ik zou het bij god niet weten, maar het waren er heel veel. Het was ontzettend dankbaar werk.”

Bijna tien jaar wonen de zusters met zijn tweetjes in het klooster in Veurne. Een deel van het gebouw is intussen ingepalmd door de vzw Katholieke Bejaardenzorg Westhoek, die er 24 assistentiewoningen inrichtte. “Het is tijd om te vertrekken”, laat zuster Jaklien weten. “We hebben een groot deel van onze inboedel via een veilingsite verkocht. De opbrengst schenken we aan een project in Brazilië waar de jonge tak van de congregatie actief is. Wij verhuizen de eerstkomende weken naar onze zes medezusters in het hoofdklooster in Brugge. Daar verhuren we zeventien kamers aan meisjes die studeren aan de hogeschool Vives en Howest en zetten we ons met het project Compaz in voor studenten, zieken, zinzoekers en bidders die op zoek zijn naar diepgang en zingeving.”

“Mijn leven stond ten dienste van de anderen en ik heb me daar altijd goed bij gevoeld” – Zuster Jaklien

Het klooster in Veurne werd te groot voor de twee zusters alleen. Bovendien heeft de vzw Katholieke Bejaardenzorg Westhoek er andere plannen mee, vernemen we van directeur Koen Declerck. “We mogen ons woonzorgcentrum Maria Troost uitbreiden van 50 naar 60 erkende bedden. Het huidige gebouw dateert van 1998 en de kamers zijn te klein. Daarom zullen we in mei het klooster afbreken. Daar komt een gloednieuw woonzorgcentrum met op de gelijkvloerse verdieping het dagverzorgingscentrum en vier assistentiewoningen die zullen aansluiten op de 23 die al op de site staan. Op de eerste en tweede verdieping komen er telkens 30 ruime kamers met een gemeenschappelijke leefruimte.”

Openbaar onderzoek

Het openbare onderzoek is reeds afgerond en leverde geen bezwaarschriften op. Koen Declerck verwacht de omgevingsvergunning midden maart. De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum zal anderhalf jaar duren en kost 13 miljoen euro. Enkel voor het dagverzorgingscentrum krijgt de vzw een Vlaamse subsidie van 460.000 euro. De dagprijs in de nieuwbouw zal stijgen van 63 euro nu naar ongeveer 82 euro. De overheid betaalt daarvan 6 euro per dag terug.

Wat gebeurt er met het huidige woonzorgcentrum eens het nieuwe is geopend? “Dat kadert in een masterplan”, verduidelijkt Koen Declerck. “Het is de bedoeling om meer zorgflats te ontwikkelen op de campus bij Maria Troost, zodat we min of meer dezelfde dienstverlening kunnen aanbieden als binnen het woonzorgcentrum zelf. De Zwartzusters verdwijnen dan wel uit Veurne, maar hun gedachtegoed blijft overeind. Net zoals zij eeuwenlang hebben gedaan, blijven we warme zorg en hulp geven.”

(Gudrun Steen)