Moslims hebben geen gebedshuis meer in Ieper en trekken nu naar Wervik

De moslims in Ieper kunnen momenteel niet meer samen bidden in een gebedsruimte in de stad. Nadat ze maandenlang samenkwamen op een locatie aan de Boezingepoort verhuisden ze naar een leegstaande garage in de Veurnseweg. Ook daar konden ze niet blijven. Hun vzw is ondertussen ontbonden.

In Ieper konden mensen met een islamitisch geloof jaren onderdak vinden in een pand aan de Boezingepoort. De locatie werd gehuurd door de vzw Almadinah Almoenawarah. Op de plek werden er gebedsdiensten, maar ook Arabische lessen voor kinderen en kookworkshops georganiseerd. De initiatiefnemers van de vzw waren een man afkomstig uit Marokko, die al meer dan 20 jaar in België woont en een Vlaamse vrouw die zich bekeerde tot de islam.

Geen erkenning

Nancy Six, raadslid voor IEPER2030, volgt de vzw Almadinah Almoenawarah al sinds de oprichting in 2010. “De voorbije jaren bracht ik deze vzw al meer dan één keer ter sprake op de gemeenteraad”, aldus Six. “Zo vroeg ik in 2017 onder andere in hoeverre er veiligheidscontroles waren gedaan door politie en brandweer in het lokaal in de Boezingepoortstraat. Die controles bleken niet te hebben plaatsgevonden.”

In 2017 organiseerde Nancy Six samen met het Vlaams Belang een actie omdat er plannen waren het gebedshuis te laten erkennen als officiële moskee. Dat ging echter niet door en maanden geleden verhuisde de vzw naar een leegstaand pand langs de Veurnseweg.

Wervik

Omdat de locatie in een KMO-zone lag, kon niet meteen een vergunning bekomen worden voor onder meer een gebedsruimte. De stad nam contact op met de eigenaar van het pand en die bracht de huurders op de hoogte. Die moesten opnieuw op zoek naar een nieuwe gebedsruimte wel kon worden ingeplant. Ondertussen is hun vzw wel ontbonden. Volgens een bron gaan de Ieperse moslims nu samen bidden in Wervik.