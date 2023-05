Moslimexecutieve kondigt rechtszaak tegen Van Quickenborne aan: “Ik maak me geen zorgen”

De Moslimexecutieve trekt naar de rechter tegen minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) uit Kortrijk. Het EMB spreekt van “arbitraire inmenging in de organisatie van de islamitische eredienst”.

Van Quickenborne trok de erkenning van de Moslimexecutieve, officieel het Executief van de Moslims van België (EMB), in september vorig jaar in. Sindsdien is het EMB niet langer de officiële gesprekspartner van de islamitische geloofsgemeenschap voor de overheid.

Hervormingen

De beslissing was het orgelpunt van een lang traject waarin Van Quickenborne het orgaan vroeg om grondige hervormingen door te voeren en werk te maken van de inrichting van een modernere, Belgische versie van de islam zonder beïnvloeding vanuit landen als Marokko of Saoedi-Arabië. De hervormingsvoorstellen die de Moslimexecutieve de minister had overgemaakt gingen voor de liberaal niet ver genoeg.

Het orgaan klaagt vrijdag aan dat het sindsdien nog altijd opdrachten uitvoert, maar geen subsidies meer krijgt. Het Bureau van het EMB heeft de minister begin maart een brief gestuurd met de vraag een stappenplan uit te werken richting “een effectieve vertegenwoordiging van de islamitische eredienst”, klinkt het, maar daar kwam volgens de executieve geen antwoord op. Bovendien heeft Van Quickenborne op 3 maart een overleg georganiseerd over de vertegenwoordiging van de Belgische moslims zonder vertegenwoordigers van de islamitische eredienst, voert de Moslimexecutieve aan.

“Onaanvaardbare inmenging”

De Moslimexecutieve spreekt van “onaanvaardbare arbitraire inmengingen die in strijd zijn met de vrijheid van godsdienst” en brengt de zaak voor de rechter, kondigt het Bureau van het EMB vrijdag aan.

Vijf leden van de Moslimexecutieve en een verwante vzw trokken eerder al naar de Raad van State tegen de beslissing van Van Quickenborne om de erkenning van het EMB in te trekken. Daar vingen ze echter bot.

“We hebben de erkenning van de Moslimexecutieve onder meer ingetrokken omdat ze niet meer democratisch en transparant functioneert”, zegt de minister in een reactie. “De executieve was namelijk gekaapt door een kleine groep die onterecht beweerde namens het hele bestuur te spreken. Dat werd al tot tweemaal toe bevestigd door de ondernemingsrechtbank en de Raad van State die hen juridisch in het ongelijk stelden net omdat ze de executieve niet rechtsgeldig vertegenwoordigen. Ik maak me er absoluut geen zorgen over nu ze dat een derde keer proberen. Ik betreur vooral dat de moslimgemeenschap in ons land nog steeds gegijzeld wordt door deze enkelingen die zich zo krampachtig vastklampen aan hun positie.”