Moskee El Nour in Roeselare krijgt voorlopig geen erkenning, ondertussen blijven ze geld inzamelen voor grotere locatie

Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft een erkenningsaanvraag van de Roeselaarse moskee El Nour geweigerd. In het dossier ontbraken strafregisters van bestuurders van de geloofsgemeenschap. El Nour wil al enkele jaren verhuizen naar de Koornstraat. De niet-erkenning vergemakkelijkt die plannen alvast niet.

De geloofsgemeenschap El Nour, met de moskee in de Spinnersstraat als centraal punt, diende eind 2022 een erkenningsaanvraag in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Die werd echter geweigerd. “Ons dossier bleek niet volledig te zijn. Het strafregister van enkele bestuursleden ontbrak”, zegt Houcine Benomari van de moskee.

Een tijg geleden kocht El Nour een oude fabriekshal in Krottegem om er een nieuwe moskee te vestigen. Via een verkorte erkenningsprocedure diende men daarvoor een aanvraag in. Een erkenning geeft hen recht op financiering van de overheid voor onder meer het betalen van de imams.

Transparantie

Oppositieraadslid Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) kaartte de niet-erkenning maandag op de gemeenteraad aan. “Het is belangrijk dat we weten welke mensen de moskee besturen. Op die manier weten we zeker dat er geen buitenlandse invloeden zijn. Dat een moskee doelbewust (?) bepaalde informatie niet heeft bezorgd aan de Vlaamse overheid wijst alvast niet op goede intenties van het bestuur. Het toont aan dat de moskee niet transparant wil zijn. Het stadsbestuur kan wat mij betreft niet verder blijven samenwerken met El Nour alsof er niets aan de hand is. Het is belangrijk dat dit verder opgevolgd wordt.”

De niet-erkenning helpt alvast niet bij de plannen van de geloofsgemeenschap om in de toekomst te verhuizen naar de Koornstraat. “Daar hebben we het gebouw inmiddels aangekocht, maar de verbouwingen moeten nog starten. We wachten nog op een vergunning. Ondertussen zamelen we verder geld in, verschillende mensen hebben beloofd ons nog financieel te steunen. Momenteel houden we ons vrijdaggebed in vier shiften. Dat is niet ideaal. Een grotere locatie is echt nodig”, aldus Benomari.