Monnik weggestuurd uit Abdij van Westvleteren na grensoverschrijdend gedrag

De abdij van Westvleteren heeft een monnik weggestuurd, na een incident rond grensoverschrijdend gedrag. Dat bevestigt de abt, na een anonieme melding aan de redactie van Het Nieuwsblad.

Het incident gebeurde toen een dame vorig jaar de abdij bezocht, voor een moment van geestelijke begeleiding. Buitenstaanders kunnen tot een week lang in een gastenhuis van de abdij logeren, om zich in hun geloofsleven te verdiepen. Ze leven dan mee volgens de regels van de abdij.

De dame in kwestie stapte naar de abt van de abdij. Het zou niet gaan om een geval van seksueel misbruik, maar om ongewenste aanrakingen en woorden. “Ik heb tot twee keer lange gesprekken gevoerd met het slachtoffer, en met de betrokken geestelijke”, zegt de abt , broeder Manu Van Hecke. De betrokkene heeft de feiten toegegeven. “Ik heb het aanspreekpunt voor misbruik van het bisdom in Brugge gecontacteerd, én mijn overste in de abdij van Zundert”, aldus de abt. “Zijn rol in de geestelijke begeleiding is meteen stopgezet.”

Godvergeten

“Daarna heb ik een nieuwe gemeenschap gezocht voor de man, waar hij begeleid kan worden door een deskundige. Niet zomaar iemand, maar een therapeut. Die plaats hebben we gevonden in Nederland. Daarna hebben we de gemeenschap hier ingelicht. Dat was zeer pijnlijk.”

“Godvergeten”“Ik heb alle stappen die ik nam, altijd toegelicht aan het slachtoffer. Ik heb haar ook gevraagd of ze een klacht wilde neerleggen, maar dat wilde ze uitdrukkelijk niet. Ik heb de indruk dat ze akkoord ging met de stappen die we gezet hebben.”

“Al die gebeurtenissen dateren van toen de reeks “Godvergeten” op Canvas te zien was. Natuurlijk heb ik daar vaak aan gedacht”, zegt de abt. “We wilden heel delicaat en zorgvuldig te werk gaan. We zijn binnen de kerk echt bezig met bewustwording rond de problematiek”.

De monnik zou op termijn kunnen terugkeren naar de abdij. “Maar dat zal van zijn behandeling afhangen.” (Het Nieuwsblad)