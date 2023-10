Missiefeest is met 300 aanwezigen groot succes

Dankzij de mensen van de vereniging ‘Constant’, het Lievens-Vynckefonds en de vele vrijwillige medewerkers die de handen uit de mouwen hebben gestoken, werd het Missiefeest in G. C. De Bunder een groot succes. “We blikken erg tevreden terug op het evenement. Met meer dan 300 eters kunnen we van een succes spreken”, aldus Carine Dedier van de organisatie. Met de giften die het Lievens-Vynckefonds mocht ontvangen en de opbrengst van het missiefeest kunnen er mooie projecten gerealiseerd worden. ‘Constant’, het Lievens-Vynckefonds, steunt onder meer onderwijsprojecten in India, Oost-Congo, Bamepo, Haïti en Brazilië. Daarnaast wordt er ook op medisch vlak geholpen in het Rampur Holy Cross Hospital in Indië en in Matadi in Congo. (BF/foto JS)