Minister Hilde Crevits op iftar in Desselgemse Assounah moskee

Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) schoof donderdagavond mee aan voor een iftar in de Desselgemse Assounah moskee. Voor de minister was het haar eerste ervaring met de traditionele avondmaaltijd tijdens de ramadan. “Ik ben getroffen door de hartelijkheid en hoe hier verbinding gemaakt wordt tussen de generaties”, aldus minister Crevits.

Tijdens de ramadan mogen moslims niet eten of drinken van zonsopgang tot zonsondergang. De avondmaaltijd waarmee elke dag het vasten gebroken wordt, heet iftar. Deze maaltijd brengt vaak hele families of gemeenschappen samen, zo ook in de Assounah moskee in Desselgem.

Donderdagavond kreeg Vlaams minister van Integratie Hilde Crevits (CD&V) een uitgebreide rondleiding in de moskee, waarna ze ook mee aan tafel mocht voor de iftar. “Het eten is heel lekker, maar erg vullend”, klonk het bij de minister.

“Ik was wel al in een moskee geweest, maar het is voor mij de eerste keer om een iftar mee te maken. Als minister van Integratie ben ik ook bevoegd voor de geloofsgemeenschappen, maar onbekend is onbemind, daarom vond ik het belangrijk om dit eens te doen.”

“Ik ben getroffen door de hartelijkheid waarmee ik ontvangen werd en hoe hier connectie gemaakt wordt tussen de generaties”, zei Crevits in een korte speech voor de maaltijd. “Tegelijk is het ook belangrijk om verbonden te blijven met de buurt en de lokale scholen, en om de connectie met het Nederlands te houden. Maar ik hoor hier echt West-Vlaams, dus dat is fantastisch. Hou die deuren zeker open.”

600 bezoekers

De geloofsgemeenschap van Assounah telt zo’n 1.500 leden en op drukke avonden tijdens de ramadan komen tot wel 600 bezoekers naar de moskee. Assounah is een van de oudste erkende moskeeën van het land en tegelijk nog steeds de enige in West-Vlaanderen, terwijl in Waregem alleen al nog een moskee gevestigd is. Erkenningsprocedures slepen vaak jaren aan.

“In de vorige legislatuur waren al 68 dossiers lopend”, weet minister Crevits. “Maar het erkenningsdecreet werd verstrengd en vervolgens vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Nu is er een nieuw decreet en moeten alle aanvragen dus opnieuw.”

“Al is nu ook voor het nieuwe decreet opnieuw een procedure gestart bij het Grondwettelijk Hof, het pijnpunt is vooral dat alle geloofsgemeenschappen onafhankelijk moeten zijn van buitenlandse financiering. Ik heb zelf ook liever een erkende moskee dan een garagemoskee, maar er moeten regels zijn”, besluit de minister.