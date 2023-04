Mgr. Guicke vertelt meer over de heilige Augustinus

Op woensdag 26 april vindt er in de Sint-Amanduskerk in Wingene een voordracht plaats over de heilige Augustinus door Mgr. Gabriël Guicke. Hij is de grote kenner en schreef er zelf een boek over met als titel ‘Feest vieren met Augustinus’.

“Zoals jullie intussen al weten vormen wij met de parochies Beernem, Oedelem, Ruiselede, Wingene en Zwevezele de Pastorale Eenheid Sint-Augustinus”, vertelt diaken Danny Vandenbroucke. “We kozen indertijd voor de naam Sint-Augustinus. We weten al iets over Augustinus, maar nog niet genoeg. Hij is een van de grote figuren uit de kerkgeschiedenis en werd in Noord-Afrika geboren. Hij was een zoekend iemand met een heel gevoelige kant. Verschillende aspecten uit zijn leven spraken ons aan bij de zoektocht naar een passende naam. Nu willen wij nog meer te weten komen en Mgr. Guicke kan ons hierbij helpen.”

Rector

Mgr. Gabriël Guicke woont en werkt sinds vele jaren in Rome. Het is een man met veel kennis, die al diverse boeken schreef en voordrachten verzorgt. “Mgr. Guicke is een rasechte West-Vlaming en groeide op in het Brugse in een landbouwersfamilie”, gaat Danny verder. “Hij trad binnen in het seminarie van Brugge en werd tot priester gewijd. Na zijn zending als priester naar Lissabon werd hij stafmedewerker van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de christenen, meer bepaald voor de oecumene in het Midden-Oosten.”

“Nadien werd hij president van het Heilige Geestcollege en het Leo XIII-seminarie en was hij verbonden aan de faculteit theologie en religiewetenschappen van de KU Leuven. Momenteel is hij rector van de Belgische Kerk in Rome, stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen. “

Echte kenner

Op regelmatige basis verzorgt Mgr. Guicke spreekbeurten en dan verwijst hij ook vaak naar anekdoten en uitspraken van de paus. Over de heilige Augustinus is hij een echte kenner en hij schreef er zelf een boek over. Het boek heeft als titel Feest vieren met Augustinus en telt 146 pagina’s. In zijn boek neemt hij ons mee naar de kerkelijke feesten die hij in verband brengt met uitspraken van Augustinus.”

“Wij zijn dan ook heel dankbaar en blij dat hij bereid was om, binnen onze pastorale eenheid, te komen getuigen. Het wordt zeker een boeiend en leerrijk getuigenis dat voor iedereen verstaanbaar zal zijn. Geen hoogdravend referaat, maar een krachtig getuigenis vanuit de dagelijkse werkelijkheid”, besluit diaken Danny Vandenbroucke.

De informatieve avond start om 19.30 uur in de Sint-Amanduskerk Wingene, waarbij de inkom volledig gratis is. Pastoor EH Bart Malfait verzorgt de verwelkoming en daarna doet Mgr. Quicke zijn verhaal. Als slot wordt het boek voorgesteld. Inschrijven kan via dirk.vanduynslager@skynet.be of via 0479 42 23 80.