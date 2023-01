Met dank aan bijgeloof: dierenasielen raken zwarte katten moeilijker kwijt

Zwarte katten in onze dierenasielen vinden moeilijker een nieuwe thuis dan poezen met een andere kleur. De reden? Bijgeloof. “Maar ook deze katten verdienen een warme thuis.”

Vandaag is het vrijdag de dertiende, een beruchte ongeluksdag volgens talloze legendes. Een dag die wordt geschuwd door bijgelovigen. Zwarte katten zijn hetzelfde lot beschoren, zo blijkt.

Kwaadaardig karakter

Het is zelfs zo erg dat West-Vlaamse dierenasielen vol zitten met zwarte poezen omdat niemand de beestjes mee naar huis durft te nemen. “Zwarte katten worden veel minder snel geadopteerd dan anderskleurige soortgenoten. We vermoeden sterk dat dit met bijgeloof te maken heeft. Onbewust vaak, mensen associëren hun zwarte vacht misschien automatisch met een kwaadaardig karakter. Spijtig natuurlijk, want ook zwarte katten verdienen een nieuwe thuis”, aldus Melissa Lust van Dierenasiel Ganzeweide in Koksijde.

“Het zijn altijd de zwarte kittens die overblijven”

Zwarte katten worden al sinds de middeleeuwen geassocieerd met ongeluk. Mensen geloofden toen dat heksen in zwarte katten veranderden om te ontsnappen of om mensen te bespioneren. De dieren werden dan ook massaal ontweken of zelfs mishandeld.

Esthetische waarde

Maar bijgeloof is niet de enige reden waarom zwarte katten moeilijker geadopteerd worden. “Ook bij ons verloopt de zoektocht naar nieuwe baasjes voor zwarte katten heel moeizaam. Maar dat komt vooral omdat ze minder fotogeniek zijn”, zucht Fabrice Goffin, voorzitter van Het Blauwe Kruis in Oostende.

“Zeker bij kittens merken we het verschil in interesse. We krijgen tegenwoordig voornamelijk zwarte en zwart-witte jonge katjes binnen, maar na enkele weken blijven enkel de zwarte over. Rosse, grijze of tricolore kittens zijn duidelijk meer in trek. Heel wat adoptanten geven zelf toe dat een zwarte kat niet goed bij hun interieur past of moeilijker te fotograferen valt. Vooral kortharige zwarte katten zijn heel onpopulair.”