Mark Vangheluwe getuigt na jaren misbruik door zijn oom en bisschop Roger Vangheluwe: “Hij moest door de mand vallen”

De reeks Godvergeten laat een verpletterende indruk achter in Vlaanderen. Mark Vangheluwe getuigt er voor het eerst publiekelijk hoe bisschop Roger Vangheluwe, zijn oom, hem jarenlang misbruikt heeft. Ook de opname van het gesprek met Roger Vangheluwe en toenmalig kardinaal Danneels is integraal te horen. Zijn aanklacht zette in 2010 een tsunami aan gelijkaardige getuigenissen over misbruik in de Kerk in gang. “Hij moest door de mand vallen.”

Godfried Danneels: Mark, zet u.

Mark Vangheluwe: Ik ben dus in mijn jeugd misbruikt door mijn nonkel. Seksueel en Geestelijk. Ik vind dat ik daar iets moet mee doen. Ik heb de plicht om dit te melden aan een hogere instantie.

Godfried Danneels: Ja, dat is pijnlijk, hé.

Het begin van het gesprek, daterend van 8 april 2010, zet meteen de toon. Mark Vangheluwe heeft een onderhoud met toenmalig kardinaal Godfried Danneels en bisschop van Brugge Roger Vangheluwe, oom van Mark.

Mark kon zijn lippen niet langer op elkaar houden. “Ik was die schijnheiligheid gewoon beu”, zegt hij in de tweede aflevering van Godvergeten. “Het was vuil. Mijn nonkel moest door de mand vallen.”

Vergiffenis vragen

Wat volgt, is een ronduit hallucinante conversatie.

Godfried Danneels: Wenst u dat dit bekend gemaakt wordt?

Mark: Ik laat het aan u.

Godfried Danneels: Monseigneur zal volgend jaar zijn ontslag geven. Het zou beter zijn dat ge wacht tot dan.

Mark: Neen, neen, neen.

Godfried Danneels: Dan zal er gespeculeerd worden, hé.

Mark: Dan is het de verantwoordelijkheid voor jullie om het op te lossen, hé.

Godfried Danneels: We kunnen zeggen: kijk, hij neemt volgend jaar ontslag en hij treedt niet meer op voor televisie en zo.

Mark: (lacht groen) euh, neen.

Roger Vangheluwe: Het spijt me heel erg.

Godfried Danneels: Spijt hebt ge. En vraagt ge vergiffenis?

Roger Vangheluwe: “Ik wil om vergiffenis vragen, als ge dat kunt geven.

Godfried Danneels: Als ik je zie, jij lijdt er ook enorm onder. Niet alleen Mark, jij ook.

Mark Vangheluwe: Waarom heb je medelijden met hem en niet met mij?

Godfried Danneels: Maar ik vind het eigenlijk al heel serieus dat hij duidelijk zegt dat het hem erg raakt en uitdrukkelijk om vergiffenis vraagt.

Mark Vangheluwe: En daarmee is de kous af?

Godfried Danneels: het is dan ook vernederend, hé.

Mark Vangheluwe: Voor mij was het ook vernederend, hoor. Van mijn 5 tot mijn 18 jaar. Kan je je dat inbeelden?

Godfried Danneels: Dus vergiffenis vragen is niet genoeg?

Mark Vangheluwe: Neen, dat is voor mij niet mogelijk. Ik geloof er niet meer in.

Dertien jaar later

Mark Vangheluwe heeft het over een David versus Goliath-situatie. “Danneels zit daar in zijn chique zetel naar u te kijken, ik zat op een krukje, niet eens een stoel. Dat alleen al toont hoe min je bent tegenover hen.”

Twee weken na het gesprek neemt Vangheluwe ontslag als bisschop en volgt de intussen beruchte persconferentie waarbij Mark Vangheluwe als een jongen uit een bevriende omgeving omschreven wordt. Pas nu, meer dan dertien jaar na de Danneels-tapes, treedt hij voor het eerst naar buiten en krijgt de naam een gezicht.