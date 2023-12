Ludo Lepee meewerkende priester in Alveringem

De bisschop heeft Ludo Lepee (74) benoemd tot meewerkende priester binnen de federatie Alveringem, vanaf 1 januari. “Er zijn nog geen concrete afspraken, maar het is mijn wens om opnieuw elke dag de mis te kunnen doen.”

“Van 1997 tot 2021 was ik dorpspastoor van Watou en Sint-Jan-ter-Biezen, en Sportaproost van West-Vlaanderen. Tot in 2021 deed ik nog elk weekend minstens vier missen! Maar in 2021 werd Watou opgenomen in de pastorale eenheid van Sint-Bertinus Poperinge-Vleteren. Er was geen priester meer nodig, ik was op overschot en werd meewerkende priester in de pastorale eenheid. Maar op 6 januari word ik 75 jaar. Dan moet je ‘op pensioneringsgesprek’ bij de bisschop. Hij vraagt je naar eventuele verdere ambities. Ik heb gezegd dat ik me nog zeer goed voel en dat het mijn wens is om nog elke dag mis te doen.”

“Hoe ik opnieuw in mijn geboortedorp Beveren ben beland? Wel, op je 75ste wordt van je als priester verwacht dat je de pastorie verlaat. In Watou woonde ik in een mooi maar veel te groot huis van de kerkfabriek. Een jaar geleden ben ik toevallig op deze woning gevallen. Ik zit hier perfect. Of ik al overleg met Jan Duijvejonck had? Nog niet. Ik wacht af wat hij voor mij in petto heeft.”

Straffe cijfers

Dat Ludo nog in goede vorm is, is een understatement. Elke dag maakt hij een rit op de koersfiets. “Ik zal je wat cijfers tonen”, zegt hij met de glimlach. “Op 1 december fietste ik 33 kilometer, met een gemiddelde van 22,8 kilometer per uur. Het was toen één graad boven nul. Ik rijd ook op de rollen, thuis; vorige week was dat nog 50 kilometer. In 2023 fietste ik al 13.000 kilometer bijeen, en het jaar is nog niet ten einde. Dat en mijn hondje zijn mijn lang leven!”, aldus Ludo Lepee. (Anne Bovyn)