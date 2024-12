Levende kerststal in Moerbrugge warm onthaald

Tijdens de kerstmis op 25 december, in een volledige gevulde Sint-Godelievekerk in Moerbrugge, Oostkamp, kreeg de levende kerststal heel wat bijval.

Net voor de aanvang van de eucharistieviering kwamen de herders met hun schapen en hond, voorafgegaan door priester Rik Verbeke, de kerk binnengewandeld onder de gezangen van het Koninklijk Godelievekoor. Voor Dieter Teetaert en Hanne Turpyn was dit ook een heel intens moment. Zij vertolkten Maria en Jozef samen hun dochtertje Ina (5 weken) in de kribbe.

“Het was voor ons, samen met ons pasgeboren dochtertje Ina toch een eer dat ze ons gevraagd hebben voor deze rol. Ik ben vroeger al zelf naar de kerstmis geweest en we kennen ook veel van de andere figuranten. Het was echt een plezier om tijdens deze viering de rol van Maria en Jozef op te nemen,” weet Dieter te vertellen. De rol van de herders lag op de schouders van Pol Keerman met zijn kleinzoon Bryn Berteloot, Marc Roek en kleizoon Simon Roelof, Marc D’Hoore en kleinzoon Wout D’hoore, Marnix Vanpoucke, Julien Martens, Cindy Pollet en Janne Vandendriesche.

“We proberen ieder jaar het kerstverhaal zo levendig mogelijk te brengen in onze kerk, een eerste keer op Kerstdag maar ook tijdens de komende Driekoningenviering op 12 januari 2025 zal de kerststal weer bemand worden. Die viering zal dan muzikaal verzorgd worden door juf Caroline en Meester Frederik samen met enkele schoolkinderen van de basisschool De Vaart,” weet Dirk Vandecaveye namens de parochieraad te vertellen.

Hij doet dan ook een warme oproep aan de kinderen van Moerbrugge om deze driekoningenviering bij te wonen, verkleed als koning en dan plaats te nemen bij de stal. “We doen ook een warme oproep om eventueel een geschenkje mee te brengen naar de kerk. Dat kunnen we dan schenken aan diegenen die het wat minder hebben. Zo geven we blijk van onze warme gemeenschap in Moerbrugge, ” besluit Dirk. (GST)