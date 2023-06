Leerlingen VBS De Wijzer vieren plechtige communie

De vormelingen van VBS De Wijzer hernieuwden hun gelofte in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Zonnebeke. We bemerken: Leon Aksil, Jason Bryon, Elise Calis, Juliette Claeys, Josie Defever, Elina De glorie, Ferre Demonie, Mare Denys, Marie-Lou D’Hondt, Robbe Dusselier, Justin Galloo, Jiano Hecquet, Giani Lasri, Mathéo Martens, Mateo Mullebrouck, Louise Pattyn, Matteo Pauwels, Fraucke Robaeys, Febe Rondelé, Emma Ruzeré, Yana Simoen, Imani Vandenabeele, Zias Vandepoele, Pfara Vanderriest, Rune Vandorpe, Lana Van Exem, Manon Vanhooren, Eloise Vanhoutte, Alexander Vaux en Storm Verfaillie samen met EH. Deken Miguel Dehondt en begeleiders in de kerk na de dienst. (foto ZB)

Foto en os ZB