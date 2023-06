Leerlingen VBS De Droomvlieger en GO! uit Veurne vieren eerste communie

Onlangs deden 22 kinderen van de Vrije Basisschool De Droomvlieger en GO! Basisschool afdeling Nieuwstad hun eerste communie in de Onze Lieve Vrouw Nieuwstadkerk in Veurne.

We zien op de foto pastoorJos Ostyn en de juffen Annemie Caris en Nathalie De Nie samen met de communicanten: Lily Baeye, Lilly-Rose Calcoen, Iga Ciepiel, Lennart Debaenst, Alice Dekeyser, Mila De Laet, Nora Depoorter, Gust Lanoote, Mathis Maeren, Léonce Maes, Estelle Moncarey, Leon Niville, Alice Rombaut, Lize Ryckeboer, Daan Seys, Miel Tyteca, Mathilde Verfaillie, Denys Vermander, Rani Ebraert, Coco Potiau, Camille Treve en Kaylo Vande Genachte. (JT)