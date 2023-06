Leerlingen VBS De Biesweide gevormd

In de Onze-Lieve Vrouwekerk in Zonnebeke kwamen de leerlingen van VBS De Biesweide uit Beselare bijeen om hun vormsel af te leggen. We bemerken: Ayse Banradia, Fenna Bouckaert, Giel Bouckaert, Lara Blanckaert, Lily Decuypere, Kobe Delabre, Louis Desnouck, Dieuwke Driessens, Aude Ducasteele, Neith Galle, Matiez Gryson, Mattice Hauspie, Stan Hoornaert, Elena Labeeuw, Robbe Nuytten, Nona Ollivier, Lucas Roussel, Amélie Santy, Yentl Schiettecatte, Inse Vandorpe, Mauro Vanraes, Anouk Veeckman, Mattia-Luca Vergote, Victor Verschoore, Lauren Veryser in het gezelschap van EH. Deken Miguel Dehondt, hun juffen en directie. (foto ZB)