Leerlingen GBS De Regenboog vieren vormsel

In de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Zonnebeke kwamen de vormelingen van GBS De Regenboog Geluveld om hun gelofte af te leggen. We bemerken: Manon Beddeleem, Ans Blanckaert, Seth Deblander, Lisen Defauw, Xavi Derez, Milan Dubois, Jana Gryson, Tess Gryson, Jens Keirsebilck, Thibo Keirsebilck, Lizau Neyrinck, Hannelore Nuttens, Milan Phlypo, Mathis Soete, Amélie Vanholme, Louise Vanholme, Klaar Vanpoucke, Isa Vansevenant, Tibe Viaene, Elisha Wittevrongel in het gezelscap van de juffen en EH. Deken Miguel Dehondt die de misviering verzorgde. (foto ZB)

Foto en os ZB