Landelijke Gilde Oostrozebeeke organiseert tractor- en paardenwijding

Bij de Oostrozebeekse Landelijke Gilde worden de tradities in ere gehouden. Op zondag 16 maart verwacht men een kleine honderd tractoren op het marktplein, ook uit omliggende gemeenten. De tractoren verzamelen rond 10 uur. Voor de zegening zelf is het diaken op rust Krist Blondeel die kwispel en emmer bovenhaalt en bescherming inroept voor elke deelnemer.

Na de zegening zullen de fris gewassen tractoren nog een ommetje maken in het dorpscentrum, om dan te genieten van een hapje en een drankje in de cafetaria van Mandelroos. We zien de organisatoren van de tractorwijding: Marino Delmotte, Danny Valcke, Danny Debouver en Wim Vanhaverbeke.

(CLY/foto CLY)