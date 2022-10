Laatste zusters verlaten Deerlijks klooster en verhuizen naar Gits

Een bijzondere ‘verzameling’ bij de laatste twee kloosterzusters die Deerlijk verlaten. Zondagmiddag, na een dankviering voor één van hen, zuster Benigna (98), werd zij samen met zuster Godelieve (85) in de bloemen gezet.

Bij de twee zusters op de foto de Deerlijkse burgemeester Claude Croes en de wijkburgemeester Stefaan Vanwynsberghe en tussen hen beiden pastoor Stefaan Casteleyn en medepastoor Bert Moreels.

Tijdens de viering werd aangestipt dat zuster Benigna 73 jaar in Deerlijk was en al die tijd verbonden was met de Belgiekwijk. Eerst in de school en daarna voor allerhande opdrachten zoals 26 jaar gemachtigd opzichter.

Met het vertrek van deze zusters naar het hoofdklooster in Gits, zijn er in geheel de gemeente geen kloosterzusters meer woonachtig.

(MVD)