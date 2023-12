Kerststallententoonstelling in Kooigemse Sint-Laurentiuskerk

De Lokale Pastorale Ploeg Velorentius pakt uit met een tentoonstelling van kerststallen in de Sint-Laurentiuskerk. Op 9, 10, 16 en 17 december zullen zo’n honderd kerststallen te zien zijn van verzamelaars en Kooigemnaren. Met de tentoonstelling en andere initiatieven wil de pastorale ploeg voorkomen dat de kerk wordt ontwijd.

Met de kerststallententoonstelling wil de pastorale ploeg aantonen dat de kerk meer is dan een gebouw. “Acht jaar geleden vreesden we dat de Kooigemse kerk ging ontwijden. Reguliere misvieringen vinden hier al lang niet meer plaats. Met een aantal vrijwilligers hebben we dan de Lokale Pastorale Ploeg Velorentius opgericht om nevenfunctie voor de kerk te vinden. Deze tentoonstelling is een van de initiatieven die we ondernemen”, zegt Marnic Sabbe (69), lid van de pastorale ploeg.

Antieke stukken

Het idee voor de kerststallententoonstelling kwam toevallig tot stand. “Marian Hinnekens, een vriendin van mij uit Kuurne, is al jaren een verwoed verzamelaar van kerststallen. We vonden dat passend om daar een tentoonstelling van te maken waarbij we Kooigemnaren konden betrekken”, vertelt Marnic. Via Facebook zochten ze naar Kooigemnaren die ook kerststallen hadden om in de expositie te tonen. Marnic wist dat de zoektocht moeilijk ging zijn: “Veel jonge mensen hebben geen kerststal meer in huis, maar we zijn toch aan enkele mooie antieke stukken geraakt. Er zit zelfs een kerststal tussen die ooit als schoolopdracht is gemaakt aan het VTI in Kortrijk.”

Moeder en zoon

Ook Kooigemse Marie-Hélène Vanloot (66) heeft een imposante collectie. “Ik ben altijd een liefhebber van Kerstmis geweest en we vierden dat altijd samen met ons gezin. In 2001 ging mijn zoon tijdens de kerstperiode een maand op reis naar Argentinië. Dat was de eerste keer dat we Kerstmis apart doorbrachten”, zegt Marie-Hélène. Dat gaf zoon Gregory een ludiek idee. In Argentinië kocht hij een eerste kerststal voor zijn mama. “Sindsdien krijg ik zo goed als elke keer hij op reis gaat een kerststal uit de regio die hij bezocht heeft”, gaat Marie-Hélène verder.

Ondertussen heeft ze een collectie van veertien kerststallen uit verschillende landen. De meest recente stal komt uit Portugal, maar ook Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Mexico zijn onder andere vertegenwoordigd op de tentoonstelling. Op de vraag of ze de collectie nog wil uitbreiden, begint Marie-Hélène spontaan te lachen: “Het voelt goed om hier zo veel stallen te kunnen tentoonstellen. Ik ben elke keer blij als ik een krijg, maar als ik er niet meer ben zal Gregory zijn zolder moeten opruimen om al die kerststallen een plaats te geven.”

Fietskerk

De Sint-Laurentiuskerk ligt vlakbij een knooppunt voor fiets- en wandelroutes. De pastorale ploeg wil daarom ook meer inzetten op het concept ‘Fietskerk’. “We hebben er al voor kunnen zorgen dat de kerk dagelijks open is voor fietsers en wandelaars die tijdens hun route hier passeren. Zo kunnen geïnteresseerden onze kerk bezoeken en genieten van de plaatselijke horeca. Ook de tentoonstelling is perfect te combineren met een winterse wandeling”, zegt Marnic. De pastorale ploeg bruist van ideeën om de fietskerk nog meer in de verf te zetten, maar lost voorlopig nog niets.

Historisch Kooigem

De Kooigemse kerk dient ook als locatie voor Buren bij Kunstenaars onder de titel ‘Kunst in Kooigem’. Tijdens de laatste editie in oktober, lanceerde de pastorale ploeg een historische hoek in het kerkgebouw. “Nu leggen we de focus op de geschiedenis van het Kooigemse verenigingsleven. Het is de bedoeling dat we regelmatig een nieuw thema uitwerken om te exposeren”, aldus Marnic. De pastorale ploeg ging op zoek naar verenigingsvlaggen, stembrieven en foto’s van oude dorpsgezichten om de hoek in te richten.

“De Sint-Laurentiuskerk is trouwens de enige Kortrijkse kerk die nog een middernachtmis viert met kerstnacht. Rond de kerk ligt ook een begraafplaats, waar onder andere zeventien Britse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog rusten. Kooigem is kleinschalig, maar ook wij kennen een rijke geschiedenis en het is belangrijk dat we daar aandacht op vestigen”, sluit Marnic af. (SVD)

Op 9, 10, 16 en 17 december kan de tentoonstelling gratis worden bezocht tussen 14 en 17 uur in de Sint-Laurentiuskerk.