Kerkfabriek van Sint-Walburga in Brugge verzet zich tegen mogelijke ontwijding

Het bestuur van de kerkfabriek van Sint-Walburga in Brugge wenst helemaal niet dat die kerk onttrokken wordt aan de eredienst. In Brugge gaan stemmen op om er een museum van te maken. Voorzitter Andries van den Abeele verzet zich hiertegen.

Momenteel staat het dossier van de ontwijding van de Sint-Walburgakerk in Brugge ‘on hold’. Dat meldt het Brugse bisdom. Al jaren zijn er in Brugge discussies of deze kerk al dan niet aan de eredienst moet worden onttrokken. Sint-Walburga is een van de zestien kerken en kapellen die tot de pastorale eenheid Sint-Donatianus Brugge behoren. Er zijn geen wekelijkse misvieringen meer in Sint-Walburga.

Geen lege kerk

Andries van den Abeele, de voorzitter van de kerkfabriek, stelt uitdrukkelijk dat Sint-Walburga helemaal niet onder de noemer ‘lege kerken’ mag worden gerekend: “In het parochieblad “Kerk en Leven” staan wekelijks de talrijke huwelijks- en doopplechtigheden vermeld die er plaatsvinden. Er zijn ook begrafenissen en allerhande andere religieuze plechtigheden, maar ook niet-kerkelijke activiteiten vinden er plaats.”

“De kerk wordt bestuurd door een kerkfabriek die met zorg waakt over het haar toevertrouwde erfgoed en onder meer momenteel de noodzakelijke herstellingswerken doet uitvoeren. Moest dit door een openbaar bestuur moeten worden overgenomen, zou het onvermijdelijk veel logger en duurder verlopen.”

Museum?

“Tot museum omvormen? De kerk is nu, tijdens de openingsuren, al in grote mate een gratis te bezoeken museum. De stad Brugge heeft al vroeger laten weten dat men er niet aan denkt van de Sint-Walburgakerk een zoveelste museum te maken. Men beseft immers wel dat de overname van deze kerk en de omvorming tot museum een bijkomende zware last zou zijn voor de stadsfinancies. De huidige toestand is zowel voor de stad en zijn inwoners als voor de cultuur en het toerisme de best mogelijke. En als erkende gewijde plek blijft ze ook ten dienste van de eredienst”, aldus Andries van den Abeele.

