Kemmelse kelk voor hosties wordt voortaan gebruikt in de Filipijnen

Nu straks de werken voor de bouw van een ontmoetingscentrum in de Kemmelse Sint-Laurentiuskerk starten, werden de resulaten van de eerder gehouden inventaris van de religieuze objecten bekendgemaakt. “Er waren er 270 aanwezig in de kerk, daarvan keren er 70 terug wanneer in het ontmoetingscentrum ook de gebedsruimte zal openen,” zegt Sofie Van de Wiele, erfgoedconsulent van CO7 die samen met de gemeente Heuvelland, de kerkfabriek en tal van vrijwilligers de inventarisatie opmaakte.

De inventarisatie gebeurde door een vooraf opgesteld stappenplan waarbij de financiële waarde van het voorwerp niet meteen een doorslaggevende rol speelde. “Wel bijvoorbeeld de historische waarde maar evenzeer ook de nijverheidskundige waarde, de sociale waarde en de gebruikswaarde”, legt Sofie uit.

Raadpleegbaar op website

Na het droog reinigen van de religieuze objecten werd overgegaan tot het fysiek nummeren met aansluitend een gedetailleerde beschrijving. “Elk object werd ook nog eens digitaal geregistreerd en voorzien van een foto. De volledige collectie kan dan ook geraadpleegd worden op onze website.”

In de stille ruimte van het Kemmelse ontmoetingscentrum vinden de bezoekers weldra heel wat voorwerpen terug uit de Kemmelse kerk, waaronder de preekstoel, de doopvont en vaatwerk gegraveerd met de naam Kemmel.

“Net als de monstrans, een houder waarin de geconsacreerde hostie werd getoond. Ook de obeit keert terug naar Kemmel, dit rouwbord verwijst naar de verbondenheid van de Kemmelse adel met de kerk. Op het bord bevindt zich het wapenschild alsook de naam van de overleden persoon die een adellijke titel droeg. ”

Naar buitenlandse kerken

Heel wat van de andere objecten verhuizen naar andere kerken in Heuvelland. Voor de kerk in Nieuwkerke zijn dat tal van relikwieën, in Westouter staat voortaan het orgel en ook twee bidbanken, in Loker is dat een communiebank en in Wijtschate het wijwatervat. Opmerkelijk is zeker de verhuis van een aantal voorwerpen naar buitenlandse kerken.

“Via de religieuze vraag-en aanboddatabank Parcum was er inderdaad belangstelling voor voorwerpen uit de kerk van Kemmel. Een religieuze gemeenschap uit Sevilla kwam de religieuze beelden ophalen alsook de sokkel. En in de Filipijnen worden voortaan de hosties gegeven in de kelk met deksel uit Kemmel en dat verbindt de religieuzen daar nog beter met hun godsdienst dan de hosties uit een wegwerpbeker.”

Dichter bij huis ten slotte staat het tabernakel van het hoofdaltaar in de abdij van Affligem. Een aantal voorwerpen werd ook geschonken aan de kerkgemeenschappen uit de getroffen gebieden van de watersnood in de provincie Luik. De overige objecten krijgen voorlopig een plaats in het erfdepot de Potyze. Slechts tien voorwerpen werden afgestoten. (MDS)

Info:www.co7.be