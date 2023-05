Kapel Sint-Aldegonde plechtig heringewijd

Er was veel volk aanwezig bij de herinwijding van de kapel van Sint-Aldegonde die korte tijd geleden een nieuwe plaats kreeg in de Jonkershovestraat. EH Roseeuw zegende de kapel tijdens een korte plechtigheid. Vooraan zien we Hein Vandenberghe op wiens grond de kapel een nieuwe plaats kreeg. Naast hem ontwaren we ook Ria Vanoverberghe die als meter voor het onderhoud van de kapel zal zorgen en in de kapel vinden we Danny Rollé, de motor achter het ganse gebeuren. Ze werden geflankeerd door burgemeester Lies Laridon en schepen Marc Deprez. (foto SD)