Kapel OLV van Bijstand in Meulebeke, al meer dan 250 jaar bedevaartsoord, beleeft drukke meimaand: “Zelfs Amerikanen vinden ons”

Meimaand, Mariamaand. En dat hebben ze geweten bij de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand in Meulebeke. Francky Demuynck (54) en Hilde Cottenie (50), die al sinds 1989 zowel de kapel zelf als het bijhorende ’t Kapelhuis onder hun hoede hebben, omschrijven mei als de drukste periode van het jaar. “Het hele jaar door krijgen we veel volk over de vloer, maar dit is en blijft toch de topperiode”, zeggen ze. “En daar genieten we ook zelf dubbel en dik van.”

De Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand is in de wijde omgeving van Meulebeke een begrip. De geschiedenis gaat terug tot het gezegende jaar 1756 toen baron Jan Jozef de Beer een kleinere kapel liet afbreken en vervangen door een groter exemplaar.

Datzelfde jaar werd het impressionante Mariabeeld centraal in het bouwwerk geplaatst. 267 jaar later kijkt het nog altijd over het prachtige interieur van de kapel uit en is de plek meer dan ooit uitgegroeid tot een bedevaartsoord waarbij de Mariaverering centraal staat.

“We zijn trots dat we dit stukje religieus erfgoed mogen bewaken”

“Het is soms niet te geloven hoeveel mensen de weg naar hier vinden”, zeggen Francky Demuynck en Hilde Cottenie. Zij verzorgen sinds 1989 met veel liefde de kapel en runnen ook ’t Kapelhuis, een tea-room en winkeltje in de schaduw van het statige gebouw. “Daar verkopen we tal van religieuze artikelen: kaarsen, heiligenbeelden, schapulieren…”

Hilde en Francky vormen de derde generatie binnen Hildes familie die zich om de Kapel van Bijstand bekommert. “Ze staat al sinds 1936 centraal in het leven van onze voorouders”, legt Hilde uit. “Wij namen ’t Kapelhuis in 1989 van mijn ouders over. Zij zijn hier op hun beurt in 1970 van start gegaan. Om maar te zeggen: de kapel zit onder ons vel.”

Luisterend oor

Hilde en Francky waken elk moment van de dag over ‘hun’ kapel. “Iedere ochtend om 8 uur openen we de portaaldeuren en die sluiten we pas wanneer de laatste bezoekers ’s avonds vertrekken. Wij staan ook in voor het onderhoud van de kapel. Zes keer per jaar plannen we een grote kuis en we zorgen ervoor dat het er elke dag kraaknet ligt. Ook voor al dan niet kleine herstellingswerken staan we in. In samenspraak met de vzw – die ’t Kapelhuis en de kapel sinds 2017 verenigt – hebben we een beheersplan voor de korte en lange termijn opgesteld. Zo worden tegen eind juni twee brandglasramen opnieuw geplaatst. Die waren dringend aan restauratie toe.”

Hilde en Francky zien dagelijks tientallen mensen de kapel en hun zaak binnenlopen. “De Kapelle van Biestand, zoals ze in de volksmond genoemd wordt, blijft erg populair. Maar mei springt er toch uit. Dan is het echt volle bak. Jong, oud: ze vinden allemaal de weg naar hier. En ze kloppen met heel verschillende vragen aan: dames met een onvervulde kinderwens, mensen die komen bidden voor een zieke geliefde, jongeren met studiemoeilijkheden… En die delen ze af en toe ook met ons. Mensen hebben nood aan een luisterend oor. Dat bieden we hen, in alle vertrouwen.”

De bedevaarders komen niet enkel uit eigen streek. “We zien bezoekers uit heel Vlaanderen, Nederland en zelfs de Verenigde Staten. Daar staan we soms zelf versteld van, maar het zegt veel over het belang van deze. Op drukke dagen genieten we er zelf dubbel en dik van. Er wordt wel gezegd dat het geloof achteruit boert, maar hier zien we net het omgekeerde. Het wordt gewoon anders beleefd.”

“Jong oud: allemaal vinden ze de weg naar hier. En ze kloppen met heel verschillende vragen aan”

Enkele muren van de kapel zijn bekleed met bedankingsbordjes. “Die laten we nog altijd op bestelling maken. De oudste dateren van tijdens de Tweede Wereldoorlog en uiten hun dankbaarheid voor genezing, een diepe wens die in vervulling is gegaan of een behouden thuiskomst. Mooi, toch?”

Zelfbedruipend

De Kapel OLV van Bijstand werkt volledig zelfbedruipend. “Zowel van het bisdom als het gemeentebestuur krijgen we geen financiële steun. De vzw is volledig op zichzelf aangewezen, al heeft Jozef Claerhout, de vorige pastoor van Meulebeke, in 2018 wel een grote omhaling georganiseerd om de renovatie van de brandglasramen mee te bekostigen. Daar zijn we hem erg dankbaar voor, net zoals we onze vier vrijwilligers op handen dragen.”

Hildes papa Fons Cottenie (78) knikt instemmend. Hij komt in mei elke dag om 13 uur mee de rozenkrans bidden en is vergroeid met de kapel. “Het is een prachtig monument”, zegt hij. “Iets wat nooit verloren mag gaan. Het behoort tot ons verleden én onze toekomst.”

Iets wat Francky en Hilde beamen. “Wij zijn apetrots dat we dit stukje religieus erfgoed onder onze vleugels mogen nemen. Het doet nog elke keer deugd als we iemand de kapel zien binnenstappen of een kaarsje zien branden in het aanpalend kaarsenhuisje. Dan weten we weer waarom we het doen.”

Giften zijn altijd welkom op rekeningnummer BE88 0689 3232 6641.