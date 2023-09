Jubileumweekend in en rond Sint-Petrus en Pauluskerk in Elverdinge: ontdek 100(0) jaar geschiedenis

De Sint-Petrus en Pauluskerk in Elverdinge markeert bijna duizend jaar geschiedenis en werd precies honderd jaar geleden herbouwd. Dat viert de kerkraad met een jubileumweekend op zaterdag 7 en zondag 8 oktober, vol boeiende activiteiten, waaronder exclusieve gidsbeurten met optioneel bezoek aan de kerktoren.

De organisatie van het jubileumweekend van de kerk in Elverdinge is in handen van de kerkraad. Die bestaat uit secretaris Hilde De Houwer, penningmeester Mieke Vergouwen, lid Gerdy Knockaert, lid Francis Clarysse, en voorzitter Peter Soenen. Hij volgde in maart Gerdy Knockaert op, die drie jaar tijdelijk voorzitter was.

“Na het ontslag van Frans Hardy, die penningmeester was, kwam Peter Soenen in de kerkraad, waarna we besloten om de functies te herverdelen”, vertelt Hilde De Houwer. “Gerdy was, na het ontslag van Josiane Parmentier, tijdelijk voorzitter – tot we iemand anders hadden gevonden. Peter is de ideale persoon. Hij is goed gekend in Elverdinge en heeft veel connecties.”

Erin gevlogen

Dorpsslager Peter Soenen heeft ook nog eens een boontje voor geschiedenis én een voorliefde voor gebouwen en wat daarbij komt kijken. “Toen Hilde mij voor de kerkraad vroeg en ik ja zei, heeft ze er wel niet bij gezegd dat ik meteen voorzitter zou worden”, lacht hij.

“Sinds de coronaperiode zijn we in de beenhouwerij gestopt met traiteurdienst, waardoor er meer tijd kwam voor andere dingen. Mijn privébouwwerken bij de molen – iets waarmee ik me graag bezighield – waren gedaan, en lid zijn van de kerkraad, dat is vooral bezig zijn met het onderhoud en in stand houden van een gebouw, en dat ligt mij. Ook de geschiedenis van Elverdinge heeft me altijd geïnteresseerd.”

Er is een feestmis, een expo, en gidsbeurten met eventueel torenbezoek

“Ik ben er meteen in kunnen vliegen met de organisatie van een jubileumweekend van de kerk. En gelovig of niet gelovig, ik denk dat veel mensen geïnteresseerd zijn in het kerkgebouw en toch eens willen ontdekken wat er allemaal is en was in de kerk, achter die verschillende deuren. Iedereen is dus welkom.”

Iedereen kan de geschiedenis van Elverdinge en de kerk, met leuke verhalen en weetjes, ontdekken tijdens de unieke gidsbeurten. Voor mensen die mobiel zijn sluit een bezoek aan de klokkenkamer en de kerktoren aan bij de gidsbeurt. Gidsen van dienst zijn Elverdingenaars Stijn Gevaert, Bert Lannoo en Dominiek Vandendriesche.

Speciaal voor jeugd

“Ieder half uur vertrekt er een gidsbeurt, in totaal twaalf voor telkens vijftien à twintig mensen. Op zaterdag is er vanaf 18 uur ook een gezinswandeling, speciaal gericht op jongeren van acht tot veertien jaar, met verhalen op maat van kinderen, over de mysteries rond de kerk. De gidsbeurten voor volwassenen gaan dan weer over de geschiedenis van de kerk en de voorwerpen – we zijn ervan overtuigd dat er over de kerk van Elverdinge veel zaken niet geweten zijn. Ook de crypte is uitzonderlijk open.”

“Daarnaast is er doorlopend een tentoonstelling van mooie voorwerpen van vroeger, die bewaard zijn gebleven in de kerk en die men anders nooit te zien krijgt. En van relikwieën, van foto’s van vroeger en van de heropbouw.”

“De open kerk in Elverdinge is normaal dagelijks toegankelijk van 9 uur tot 17 uur, maar tijdens het jubileumweekend openen we de deuren vanaf 14 uur.” En op zondag is er een feestmis, voorgegaan door priester Hans Devos en diaken Lode Caes.