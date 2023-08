Joy Verbrugghe (30) terug van Wereldjongerendagen in Lissabon: “De paus zien, was uniek”

Ze waren met 1,5 miljoen op de Wereldjongerendagen in de Portugese hoofdstad Lissabon. Een van hen was de Torhoutse Joy Verbrugghe (30) uit de Loirestraat. Eerst maakte ze een week voorprogramma in Porto mee en daarna een week de eigenlijke WJD in wat ter plaatse Lisboa heet. “De paus zien, toevallig van heel dichtbij, was een uniek moment”, zegt ze. “Ik vind Franciscus een prima paus.”

Joy volgt de lerarenopleiding aan Vives Torhout. Ze zit in het laatste jaar bachelor secundair onderwijs Nederlands en godsdienst.

De paus nodigt jongeren uit

“Waarom ik naar de Wereldjongerendagen ben geweest? In eerste instantie uit nieuwsgierigheid. Ik wou weten hoe het er op die WJD aan toegaat en hoe het aanvoelt om erbij te zijn. Ik heb me mijn deelname alvast geen seconde beklaagd. Het waren twee fantastische weken. In principe richten de WJD zich tot jongeren tussen de 16 en de 30 jaar en gezien mijn leeftijd was het zo’n beetje nu of nooit. Onder de 1,5 miljoen aanwezigen uit de hele wereld bevonden zich ongeveer 500 Vlamingen. Onze reis werd georganiseerd door IJD, de Jongerenpastoraal Vlaanderen. Tijdens de WJD nodigt de paus jongens en meisjes uit alle windstreken uit om hun geloof met elkaar te delen en te vieren. Het is een initiatief van de katholieke Kerk, maar iedereen is welkom, ook zij die nog zoekend zijn op het vlak van geloof. Zelfs jongeren van andere godsdiensten mogen langskomen.”

Eerst voorprogramma in Porto

De eigenlijke WJD hadden de eerste week van augustus plaats, maar IJD zorgde voor een aantal voorprogramma’s van een week.

“Zo ben ik dus eigenlijk 16 dagen weg geweest”, vertelt Joy. “Op 24 juli ben ik in Aalter op de bus gestapt richting voorprogramma in Porto en op 8 augustus zette ik met een slotviering in Mechelen een punt achter een onvergetelijk avontuur. Voor heel wat activiteiten zijn de 50 inzittenden van onze bus samengebleven, wat hechte banden smeedde.”

“Met jongeren praten over geloof was er heel normaal”

Tijdens het voorprogramma in Porto overnachtten Joy en haar reisgenoten in een schooltje. “We sliepen in klaslokalen op een matje op de grond. We konden er deelnemen aan initiatieven zoals yoga, een wandeltocht langs enkele lokale kerken, enzovoort. We hebben uiteraard ook Porto bezocht, een mooie stad. En er werd een festivaldag georganiseerd met alle aanwezige jongeren.”

Kerk waarin iedereen welkom is

Na de week Porto ging het met de bus richting Lissabon voor de eigenlijke WJD. “Er waren verschillende slaapplaatsen en ik kwam met vier andere meisjes in het gastgezin van een ouder echtpaar terecht, Agostinho en Gracinda. Twee heel vriendelijke en gastvrije mensen. We praatten met hen via Google Translate, want wij kenden geen Portugees en zij enkel hun eigen taal. Ze verwelkomden ons hartelijk in hun grote huis en zorgden voor ons als waren we hun eigen kinderen.”

“Tijdens de WJD is paus Franciscus voortdurend in Lissabon gebleven. Heel toevallig, zonder er specifiek naar te streven, heb ik de paus van dichtbij zien passeren. Dat was een uniek moment. Hij is een kerkleider naar mijn hart. Hij beklemtoonde in zijn toespraken dat de katholieke Kerk een inclusieve Kerk is, een Kerk waarin iedereen welkom is. Dat vond ik een heel mooie en warme boodschap. Je mag enkel op iemand neerkijken om hem of haar te helpen na een val weer recht te staan. Dat zei hij letterlijk.”

Verzengende hitte tijdens pelgrimstocht

Joy heeft tijdens de WJD veel met jongeren gepraat, ook jongens en meisjes uit andere continenten.

“Dat was bijzonder verrijkend”, zegt ze. “Ik ben heel blij de WJD meegemaakt te hebben. Je kon er met jonge mensen praten over het geloof net alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. De laatste twee dagen hebben we een pelgrimstocht van 13 km afgelegd, maar door de verzengende hitte slechts enkele kilometers te voet. Voor de resterende afstand hebben we het openbaar vervoer genomen. We kwamen aan op het gigantische festivalterrein en werden er door de paus toegesproken. We konden die toespraak via grote schermen volgen. Daarna hebben we buiten geslapen op een matje. Dat was op zich al een unieke ervaring. ’s Anderendaags had dan de slotviering met de paus plaats. Ik kan niet genoeg beklemtonen welke charismatische man paus Franciscus is.”

Misschien naar Seoul over vier jaar

“Over vier jaar hebben de Wereldjongerendagen in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul plaats. Ik ben dan 34, maar in principe kun je de toestemming vragen om nog te mogen deelnemen zolang je geen 35 bent. Ik overweeg het, al is vier jaar nog lang en kan er veel gebeuren. We zien wel.”

“De WJD zijn voor elke jongere een absolute aanrader. Ook voor wie worstelt met zijn geloof. Het was in Lissabon één groot feest.”