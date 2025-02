Izegem werkt aan nevenfuncties voor zijn vijf kerken: “Van Dorpspunt tot jeugdbib of klaslokaal”

De stad is toe aan een actualisatie van zijn bestaand beleidsplan voor de vijf Izegemse kerken. Concreet wil ze voortaan ook andere functies in de kerkgebouwen toelaten dan enkel de religieuze. Om te bepalen wat wel en niet kan en waar inwoners het meest op zitten te wachten zijn er een reeks suggestiemomenten waar er over gebrainstormd wordt. Wij sloten aan bij de sessie in de Sint-Janskerk in Kachtem. Wat viel er uit de bus en wat is er op termijn allemaal mogelijk?

Twee kerken op het Izegemse grondgebied zijn de voorbije tien jaar ontwijd en afgebroken. Het gaat om de Paterskerk en Sint-Rafaëlkerk. De andere vijf kerken op het grondgebied, de Sint-Tillokerk, Heilig-Hartkerk, Heilige-Familiekerk op de Bosmolens, de Sint-Janskerk in Kachtem en de Sint-Pieterskerk in Emelgem blijven hun religieuze functie wel behouden. “Maar het is wel zo dat we in deze tijden van verminderd kerkbezoek alles eens onder de loep nemen”, zegt schepen van Kerkbestuur Filip Buyse (Vlaams Belang). “Vanuit de stad betalen we kosten voor het onderhoud van de kerken, maar daar tegenover moet wel een intenser gebruik staan. Daarom werken we aan een actualisatie van ons kerkenbeleidsplan, waarin we weliswaar de religieuze functie willen behouden, maar waar we daarnaast op zoek gaan naar mogelijke nevenbestemmingen voor elke kerk.”

De besturen van de respectievelijke kerkfabrieken mochten vorig jaar al eens brainstormen omtrent mogelijke functies. Wat daar uit voort kwam wordt voorgelegd op een reeks suggestiemomenten per kerk, waar ook betrokken burgers, gelovigen of mensen van verenigingen of koren kunnen aansluiten zodat ook zij hun mening kunnen geven. In de Sint-Janskerk in Kachtem daagden zo’n dertig mensen op. Izegemnaar Pieter Haesbrouck van consultingbureau ARCH is de man die alles mee in goede banen leidt. “We zijn het gewend om strategische transformatietrajecten van organisaties te leiden, maar het is de eerste keer dat we dit voor kerken doen. Het is ook extra fijn om eens in eigen stad actief te kunnen zijn”, zegt hij. “In totaal hebben 190 geïnteresseerde burgers ingetekend om mee na te denken over de nevenfuncties voor de kerken. Een nevenbestemming vinden kan zowel buiten de uren van de religieuze beleving zijn, als het delen van eenzelfde ruimte met de kerkelijke aangelegenheden. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een ontwijding of afbraak. De realiteit is wel dat dit telkens om grote gebouwen met grote oppervlaktes gaat en dat het bisdom zelf vragende partij is om er een nevenfunctie voor te zoeken.”

Ontmoetingsruimte

Tijdens het suggestiemoment raakte duidelijk dat er in Kachtem een te kort is aan een ontmoetingsruimte voor de lokale gemeenschap. “Cafés zijn er niet meer, maar bijvoorbeeld ook geen plek om ergens rustig je krant te lezen of digitale problemen om te lossen”, aldus Filip Mulier. “Ook een plaats voor expo’s kan handig zijn of een soort stadsloket voor nabijere dienstverlening.” Een andere suggestie die kwam boven drijven was blokken voor studenten in de kerk of een stukje in gebruik laten nemen door de chiromeisjes voor een beperkte activiteit.

Uiteindelijk kwamen er zes grote voorstellen op tafel. “Van een muziekplek voor repetities van koren en een werk- en vergaderplek voor freelancers tot het openstellen van een Dorpspunt met een publiek stads- en politieloket”, zegt Pieter Haesbrouck. “Maar ook het compartimenteren om een stukje te gebruiken als verenigingslokaal voor bijvoorbeeld organisaties die mensen met een beperking ondersteunen. Zelfs extra klas- of instructielokalen voor het (avond)onderwijs blijken hier een goede match, net als een jeugdbib of speellokaal. Niet alle suggesties worden uitgevoerd, maar voor Kachtem zijn dit opties die we in het beleidsplan kunnen inschrijven en die de stad dan op termijn desgewenst kan invoeren.”

Voorstellen

Voor de vijf kerken in het algemeen zijn er ook enkele voorstellen gelanceerd. Die variëren van een plek voor naschoolse opvang tot een afspraakplek voor senioren, maar ook een indoorpark of overdekte speelruimte. “De kerken kunnen een beetje de functie van de schoolpoort ’s ochtends vervangen, als mensen er bijeen komen voor een praatje”, vat Pieter het samen. “Niet alles wat in het plan wordt opgenomen wordt overigens gerealiseerd. De stad maakt een selectie wat zij interessant vindt en wat niet. Niet alles hoeft ook binnen de zes jaar van een legislatuur gerealiseerd worden.”

De komende dagen staan nog suggestiemomenten in de Heilig-Hartkerk, Sint-Tillokerk en Sint-Pieterskerk op het programma. In april komt het kerkenbeleidsplan op de gemeenteraad, met een reeks definitieve suggesties. Verenigingen die niet konden aanwezig zijn op de suggestiemomenten en die nog een interessante aanvulling hebben kunnen dat nog altijd laten weten aan het stadsbestuur via dieter.cardoen@izegem.be.