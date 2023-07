Inventarisatie van ‘ongezien’ religieus erfgoed in Ieper voltooid

Medewerkers van CO7 zijn samen met de Kerkfabriek Sint-Maarten Sint-Niklaas en de vzw Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal in Ieper jarenlang in de weer geweest om 1.360 objecten te inventariseren. Het monnikenwerk is af en resulteert nu in een tijdelijke tentoonstelling.

De collectie uit de Sint-Maartenskathedraal mag gerust zeer omvangrijk genoemd worden. Dat horen we van Sofie Van de Wiele, erfgoedconsulent depotwerking van CO7 (samenwerkingsverband voor cultuur en erfgoed tussen 7 gemeenten in de Zuidelijke Westhoek, red.): “Veel van die collecties zijn vaak aan het oog onttrokken en met dit initiatief willen we ze aan de buitenwereld tonen. Meestal is de kerkelijke inventaris verouderd, summier en incompleet. Tijdens deze inventarisatie zijn alle stukken nauwgezet bekeken. Bij de aanwezigheid van schimmel of beestjes, kunnen we direct tot actie overgaan. Door dergelijke gedetailleerde inventarissen zijn de kerkfabrieken meer bewust omtrent het waardevolle erfgoed dat zij beheren.” Na een infomoment in 2015 startte CO7 in de Sint-Vedastuskerk, vertelt Sofie verder.

“De eerste jaren was dat slechts een halve dag om de twee weken samen met 13 vrijwilligers. Ze waren en zijn nog steeds onze rots in de branding en er is altijd een aangename sfeer, mede dankzij het tasje koffie en chocolaatje. Uiteraard zijn nieuwkomers steeds welkom. Vanaf 2021 hebben we het tempo kunnen verhogen naar een volledige dag per week.”

Behoeders van erfgoed

En hoe gaat dat inventariseren precies in zijn werk? “In een eerste stap worden de objecten gereinigd en fysiek genummerd op een reversibele manier. Dat wil zeggen dat, als het moet, de nummers altijd nog kunnen worden weggehaald. Daarna wordt een digitale fiche aangemaakt waar zo veel mogelijk gegevens worden geregistreerd: afmetingen, materialen, beschrijving, historische gegevens uit oude inventarissen, enz. Tot slot worden er foto’s genomen van het object die digitaal aan de fiche worden gelinkt.” Een van de grootste uitdagingen voor het opmaken van die erfgoedinventaris was het verzamelen van de verhalen rond de objecten. “Zeker hier in Ieper, want veel objecten hebben vaak een hele omzwerving meegemaakt tijdens WO I om uiteindelijk weer thuis te komen.” Sofie deelt een pluim uit naar de behoeders van het erfgoed die haar zijn voorgegaan. Ik was heel verrast om de hoeveelheid oude objecten uit eind 16de en begin 17de eeuw in heropbouwkerken. Waardevolle objecten uit de frontstreek weghalen, is één ding, ze op de juiste plaats terugbrengen is een ander huzarenstuk.” (DS)

De tentoonstelling loopt tot en met 10 september en is iedere dag gratis te bezichtigen van 9 tot 17 uur.