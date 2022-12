In Oostende voortaan eigen ontwerp mogelijk voor afdekplaatje columbarium of urnenveld

Door een wijziging in het Stedelijk Reglement op de grafvergunningen is het voortaan mogelijk om het afdekplaatje voor het columbarium of urnenveld te personaliseren. Nabestaanden kunnen een eigen tekst, foto of tekening laten opnemen.

Recent kwam er een wijziging in het Stedelijk Reglement op de grafvergunningen. Vanaf nu wordt de mogelijkheid aangeboden om de afdekplaat van het columbarium of urnenveld aan te kopen en deze naar eigen ontwerp te laten graveren. Enkel de volgende gegevens moeten verplicht opgenomen worden: de aanwijzer, de naam, de voornaam, het geboorte- en overlijdensjaar van de bijgezette perso(o)n(en). Dit wil dus zeggen dat de nabestaanden ervoor kunnen kiezen om een eigen tekst, een foto of een tekening op te laten nemen op de afdekplaat.

“Begrafenisrituelen en herdenkingsnoden evolueren voortdurend. Inwoners willen waardig afscheid nemen van overledenen. Met deze wijziging kunnen nabestaanden, na het beëindigen van de concessie, iets tastbaars krijgen als herinnering”, aldus schepen Hina Bhatti.