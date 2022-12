IN KAART Nog 22 middernachtmissen in onze provincie

Voor veel mensen is de middernachtmis nog een traditie op kerstavond. In onze provincie kan je om klokslag 12 uur in exact 22 kerken zo’n viering bijwonen. “Het blijft een ultiem hoogtepunt”, aldus pastoor Bart Malfait.

Van de ruim 300 kerken die onze provincie nog telt, zetten er slechts 22 de deuren open voor een kerstviering tijdens de nacht van 24 op 25 december. Brugge spant de kroon met drie middernachtmissen, in Kortrijk zijn er twee. Alle andere zijn verspreid over de hele provincie, van Alveringem tot Zwevegem.

Het zijn er niet veel meer, maar toch blijven ze redelijk populair in onze ontzuilde samenleving. “In tegenstelling tot de gewone zondagsmis zitten de meeste kerken nog steeds goed vol tijdens de middernachtmis”, vertelt priester Bart Malfait uit Wingene. Hij was 15 jaar actief in Diksmuide, nu neemt hij de pastorale eenheid van Beernem-Ruiselede-Wingene voor zijn rekening, waar hij ook dit weekend een middernachtviering zal leiden.

“Er is genoeg interesse, maar deze missen zijn steeds moeilijker te organiseren”

“Er zit dan ook een rijke symboliek achter. In de complete duisternis van de nacht, op één van de donkerste dagen van het jaar, brengt de geboorte van Jezus een fel lichtpunt. Dat moment symboliseert hoop voor de mensheid. Voor de gelovigen komt daar nog een ander aspect bij: de romantiek van het hele gebeuren, de traditie, een soort hoogtepunt van hun kerstfeest.” (lees verder onder de kaart)

Achteruitgang

Het aantal middernachtmissen blijft al enkele jaren stabiel, dit jaar is er zelfs eentje meer dan in 2021. Toch voorspelt Bart een lichte achteruitgang in de toekomst: “Niet omdat de mensen niet meer geïnteresseerd zijn, maar omdat het steeds moeilijker te organiseren valt. We vullen de viering graag met theaterstukjes opgevoerd door kinderen, muziek van een koor... Die mensen moeten ook weglopen van de kersttafel, dat is allemaal niet zo evident meer. Ik denk dat de middernachtmissen zeker zullen blijven bestaan, maar misschien in mindere mate. Heel wat parochies kiezen er tegenwoordig voor de dienst vroeger op kerstavond te laten doorgaan, voor iedereen naar familie moet vertrekken, of verschuiven de mis naar kerstdag zelf.”

Daar heeft Bart alleszins een punt, want wie de feestmaaltijd liever niet laat koud worden, kan zaterdag op minstens 27 locaties terecht voor een misdienst in de vooravond. Het valt op dat een groot deel van de parochies specifiek meldt dat de viering gezins- en kindvriendelijk is. Ook wordt er geregeld samengewerkt met jeugdbewegingen of scholen om een kerstdrink na de viering te verzorgen.