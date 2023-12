IN KAART In slechts 21 kerken zingen ze ‘Stille Nacht’ nog echt ‘s nachts: elk jaar minder middernachtmissen op kerstavond

De geboorte van Jezus op kerstavond of Kerstmis vieren in de kerk? Dat kan straks in 46 West-Vlaamse gemeenten. In slechts 21 kerken is er op kerstavond nog een middernachtmis, weer eentje minder dan vorig jaar en een derde van tien jaar geleden. Al lokken die resterende vieringen wel nog altijd volk. “Het is en blijft een prachtige traditie.”

In 17 West-Vlaamse gemeenten wordt de geboorte van Jezus Christus zondagavond herdacht met een middernachtmis. In Brugge zijn er drie, in Kortrijk en Veurne twee. Dat brengt het totaal op 21 vieringen, één minder dan vorig jaar. Naar redenen waarom er elk jaar parochies afhaken, is het niet lang zoeken: organisatorisch is een viering in het holst van de nacht niet vanzelfsprekend.

Niet haalbaar

“Dit jaar is een van onze priesters met pensioen gegaan. De overgebleven priester is verantwoordelijk voor zes kerken, waar ook op andere tijdstippen op en rond Kerstmis vieringen worden gehouden. We zagen het dan ook niet haalbaar om dit jaar ook nog eens een middernachtmis te laten doorgaan”, klinkt het bij de pastorale eenheid Tiberias Knokke-Heist, die vorig jaar nog een middernachtmis organiseerde in de Heilige-Familiekerk in Duinbergen.

In het decanaat Roeselare-Izegem ervaren ze gelijkaardige hindernissen, met als resultaat dat er al jaren slechts eentje wordt georganiseerd in de regio. Die viering, in de Sint-Michielskerk in het centrum van Roeselare, start als enige West-Vlaamse middernachtmis al om 23 uur.

“Het aantal priesters daalt elk jaar en bovendien wordt het steeds moeilijker om voldoende muzikanten te vinden die hun kerstfeest even op pauze willen zetten om een viering te komen opluisteren”, meent deken Renaat Desmedt. Toch ziet hij de viering in Roeselare nog niet meteen verdwijnen. “Elk jaar zijn er nog zo’n tweehonderd aanwezigen, zeker de moeite dus. Zelfs mensen van buiten Roeselare vragen of de mis dit jaar nog plaatsvindt. Het is en blijft een prachtige traditie. En het zijn zeker niet alleen oudere mensen die langskomen. We zien ook veel jonge gezinnen die hun kerstavond afsluiten in onze kerk. Het is een eenvoudig, familiaal gebeuren. Een mooi moment om samen kerstliedjes te zingen en Kerstmis te vieren.”

Volle kerk

Dat er een publiek blijft bestaan voor het hele gebeuren is duidelijk, want in Zwevegem is de middernachtmis drie jaar geleden zelfs herrezen. “Al jaren werd het niet meer georganiseerd, toen ik hier drie jaar geleden aankwam heb ik de middernachtmis weer in het leven geroepen. Ze hadden me gezegd dat ik blij mocht zijn als er tien man op zou afkomen, uiteindelijk stond ik voor een volle kerk te spreken. Een duidelijk signaal dat de mensen hierop zaten te wachten”, vertelt priester Dirk Decuypere trots, die ook dit jaar op 24 december een nachtelijke viering in de Sint-Amanduskerk in Zwevegem zal verzorgen.

Wie het niet ziet zitten om de opgevulde kalkoen koud te laten worden of net graag vroeg onder de wol kruipt op kerstavond, kan zondag in 79 West-Vlaamse kerken terecht voor een mis op een vroeger tijdstip. Op Kerstmis zelf zijn er liefst 101 vieringen in onze provincie.

KaartGemeentesWVL_middernachtmissen