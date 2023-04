Iedereen krijgt inspraak in toekomst van religieuze gebouwen: “Ideeën geven voor vier kerken”

Het lokaal kerkbestuur, de gemeente en de lokale geloofsgemeenschap schrijven samen aan een toekomstbeeld voor de vier kerken in de gemeente. Daarbij willen ze via vier ‘Kapittelavonden’ luisteren naar elke Stadenaar die op een of andere manier die toekomst mee vorm wil geven.

“Samen de toekomst verkennen van de parochiekerken in Staden, dat is het doel van een participatietraject dat in de herfst van 2022 werd opgestart”, vertelt schepen van Kerkfabrieken Joeri Deprez (Open VLD). “We willen aanbevelingen sprokkelen met toekomstperspectieven en opportuniteiten voor onze vier parochiekerken. In het volledige traject staan draagvlak en duurzaamheid voorop. Het lokaal kerkbestuur, de gemeente en de lokale geloofsgemeenschap willen naast een toekomstperspectief op lange termijn ook een draagvlak bij de inwoners. Voor deze oefening namen we deskundige Kristof Lataire van Kapittel onder de arm.”

Strategische visie

“Vanuit de Vlaamse overheid wordt aan de kerkbesturen en de lokale besturen gevraagd om in het kader van het meerjarenplan een strategische visie te ontwikkelen over het lokaal kerkenbestand. Bij de opmaak van de meerjarenplannen 2026-2031 zullen de gemeenten verplicht worden om een kerkenbeleidsplan te hebben. In Staden werd een twaalfkoppig team samengesteld vanuit het kerkbestuur en de kerkfabrieken, de geloofsgemeenschap en het gemeentebestuur. Dit team bekijkt met welke mensen in gesprek moet worden gegaan en gaat ook aan de slag met de resultaten van het proces. In het traject worden onder andere herbronningsgesprekken georganiseerd met zowel de parochiale gemeenschappen als met mensen uit de brede gemeenschap rond de parochiekerken.”

Dromen en ideeën

“We willen luisteren naar iedereen die verbonden is met onze vier kerken. Daarom worden er vier Kapittelavonden ingericht. In de Oostnieuwkerkse kerk op 25 april, in de kerk van Staden op 2 mei, in die van De Vijfwegen op 9 mei en in Westrozebeke op 16 mei. Daar wordt door de werken in de kerk uitgeweken naar het vroegere gemeentehuis. De Kapittelavonden vinden telkens van 18.30 tot 22 uur plaats. “Ideeën en dromen voor de toekomst van elke kerk worden op die avonden samengebracht”, weet Lataire, die het proces in goede banen leidt.

“Na de Kapittelavonden worden alle toekomstbeelden gebundeld in een rapport dat als basis dient voor het kerkenbeleidsplan, een strategische toekomstvisie voor de kerken in onze gemeente. Dat rapport wordt eind dit jaar voorgesteld”, weet schepen Deprez.

Inschrijven voor de Kapittelavonden is verplicht via www.staden.be/kapittelavonden of via 051 70 82 00 en kan tot vijf dagen voor aanvang. (Carl Bruneel)