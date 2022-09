Hulpbisschop Koen Vanhoutte wordt gehuldigd als ereburger van Gistel

De stad Gistel zal op de gemeenteraad van komende donderdag hulpbisschop Koen Vanhoutte huldigen als ereburger. De ceremoniële titel werd al in maart 2020 toegekend, maar de eigenlijke huldiging moest door de coronapandemie worden uitgesteld. Tot nu, dus.

Hulpbisschop Vanhoutte is geboren in Oostende op 31 augustus 1957. Hij volgde middelbare studies aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Gistel – het huidige Sint-Godelievecollege – en Oostende. Op 17 juli 1983 werd hij in deelgemeente Moere tot priester gewijd. Hij is doctor in de theologie en kandidaat in de Wijsbegeerte, studies die hij respectievelijk in Rome en Leuven aflegde.

Hulpbisschop

Op 18 mei 2018 benoemde paus Franciscus hem tot hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, en tot titulair bisschop van de oude Algerijnse stad Thagora. De wijding van Koen Vanhoutte tot bisschop vond plaats op zondag 2 september in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen.

Andere ereburgers

Er moet iets heiligs in het Gistelse water zitten, want ook bisschop Johan Jozef Bonny is er afkomstig en kreeg in 2009 de titel van ereburger. Andere ereburgers zijn onder andere doktersfamilie Marie-Hélène en Egide Defever, gouverneur André Denys, advocaat Raoul Maria de Puydt en Godelieveprocessie-trekker Alexandre Vasseur. (TVA)