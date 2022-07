Herbezinnen op Duynewake in Bredene

De pastorale eenheid Galilea Bredene-Vuurtoren organiseert, met steun van de gemeente Bredene, tweejaarlijks een ‘Duynewake’, die aansluit bij de traditie van de zeezegeningen langs de Belgische kust. De Duynewake vindt dit jaar plaats op zaterdag 2 juli .

“De Duynewake is een zingevend evenement met een boodschap. Een happening waar het sacrale en het menselijke elkaar ontmoeten. Met het thema herbeginnen/herbezinnen willen we mensen raken en aan het denken zetten”, legt parochie-assistent Johan Vervaeke uit. “Het is een eigenzinnig festival met een ziel, waar ontmoeting en folklore elkaar omarmen, toegankelijk voor een breed publiek, jong en oud, toeristen en inwoners van Bredene, gelovigen en niet-gelovigen.”

Processie

Na een ‘windstille’ coronaperiode neemt ook de Duynewake een herstart. “We vieren het leven in en op de zee, we danken voor het water, bron van leven, maar ook van werk voor velen.”

Tijdens de eucharistie in de Visserskapel om 18 uur worden zij die het leven lieten op zee herdacht. “De vissersmis wordt opgeluisterd door Ocarina en het koor Weerklank uit Mariakerke. Nadien stappen we, onder begeleiding van doedelzakspelers en met het Mariabeeld voorop, in een plechtige processie naar de vloedlijn waar, tijdens een korte bezinning, om voorspoed gevraagd wordt voor wie zich op zee begeeft en ook van de zee leeft. Met een bloemenhulde herdenken we de overleden vissers en zeelieden.”

Tijdens het ontmoetingsmoment achteraf in het verkeersvrije stuk van de Klemskerkestraat zorgen de Oostendse Visbakkers voor een hapje uit die zee en kan genoten van een optreden van folkgroep Spilar.

(MM)