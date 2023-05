Helft meer lentefeesten in tien jaar tijd: “Religie bepaalt onze samenleving steeds minder”

Lentefeesten zitten duidelijk in de lift. Dat blijkt uit cijfers van De Mens, de overkoepelende organisatie voor vrijzinnig humanisme. In 2013 vonden in West-Vlaanderen nog 753 lentefeesten plaats, dit jaar gaat het om 1.174 kinderen die voor een lentefeest kiezen. Goed voor een groei van 56 procent. “Deze evolutie kadert in de verdere secularisering van onze maatschappij.”

De tijd dat je tijdens de lente van je eerste jaartje op de lagere schoolbanken voor het eerst de communie in de kerk mag ontvangen, is niet meer zo vanzelfsprekend als enkele decennia geleden. Steeds meer kinderen kiezen er, samen met hun ouders, bewust voor om voor een lentefeest te opteren. Dit jaar is dat het geval voor 1.174 West-Vlaamse zesjarigen, het hoogste cijfer ooit.

Ook het aantal twaalfjarigen dat het heilig vormsel inruilt voor een feest van de vrijzinnige jeugd lag nooit hoger: 983 jongeren kiezen hiervoor, een stijging met 36 procent ten opzichte van 2013.

“En dan hebben we het enkel over de feesten die bij ons geregistreerd zijn”, stelt Bert Goossens, communicatiemedewerker bij De Mens. “Het reële aantal zal nog een pak hoger liggen, want veel families organiseren een lentefeest of feest van de vrijzinnige jeugd vaak volledig op eigen houtje.”

Scharnierpunten

Deze trend kadert volgens Goossens in de evolutie die onze maatschappij doormaakt. “De secularisering zet zich steeds verder door. Religie, van alle slag, bepaalt veel minder onze samenleving dan vroeger. Maar dat neemt niet weg dat mensen nood hebben aan vieringen en rituelen om belangrijke momenten in een leven te vieren. Het eerste en zesde leerjaar zijn dergelijke scharnierpunten.”

Bij De Mens denken ze dat de huidige cijfers alleen maar verder zullen stijgen. “Zeker procentueel”, beklemtoont Bert Goossens. “De demografie speelt ook een rol. Als er minder kinderen en jongeren zijn om een overgang te vieren, zal het aantal nominaal ook lager liggen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat steeds meer gezinnen voor een vrijzinnige aanpak zullen kiezen.”

Kwaliteit stijgt

Wim Vervaeck, bisschoppelijk gedelegeerde voor communicatie bij het Bisdom Brugge, ziet twee verklaringen. “Enerzijds worden er minder kinderen geboren en daardoor kunnen ook minder mensen een keuze maken, anderzijds hoort dit bij de tendens van onze tijd. Mensen voelen zich heel vrij en kiezen nu tussen een seculier of christelijk overgangsfeest.”

Er is een shift aan de gang, “maar vanuit de Katholieke Kerk hebben we zeker onze plek binnen het aanbod”, stelt Vervaeck. “Al heeft dat ook zijn voordelen. Wie nu voor een eerste communie of heilig vormsel kiest, doet dat erg bewust en met heel zijn of haar hart. Dat merken we ook tijdens de voorbereidingstrajecten. Die worden nu veel intenser beleefd. Iets wat de kwaliteit alleen maar ten goede komt.”

In 2021 deden in België nog meer dan 41.000 kinderen hun eerste communie en ruim 35.000 jongeren hun heilig vormsel. “De overgrote meerderheid. En West-Vlaanderen doet het nog altijd zeer goed, maar we blijven ook evolueren. We zullen altijd onze plaats binnen onze maatschappij hebben.”